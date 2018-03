Margarita Zavala presenta a su equipo de campaña

Ciudad de México

La aspirante independiente a la Presidencia, Margarita Zavala Gómez del Campo, presentó a los integrantes del equipo que la acompañará rumbo al 1 de julio.

TE RECOMENDAMOS: Ya estuvo bueno de que haya intocables en el país: Anaya

El Consejo Político está conformado por los ex gobernadores Fernando Canales Clariond, Guadalupe Osuna Millán, Alberto Cárdenas, ex servidores públicos, Patricia Espinosa Torres y Consuelo Saizar, así como la ex diputada Eufrosina Cruz, entre otros.

Margarita Zavala dijo que no teme ser víctima de la guerra sucia y aunque sabe que no está de acuerdo, sabe que puede suceder.

"Mi vida la conocen públicamente, la saben, tengo mi 3de3, mi vida pública obligó a que todos vieran por donde caminaba en la vida, así que no tengo nada que esconder (...) errores seguro, equivocaciones seguro, pero nada más, nada que dé para una guerra sucia en mi contra. Por ello no le tengo miedo a algo así, sé que puede suceder, pero lo advierto", dijo la aspirante.

Zavala Gómez del Campo dijo que la actuación de la PGR es "una expresión de la falta de valores en la vida pública", pero, aseguró, Ricardo Anaya tiene que aclarar muchas cosas.

"Siempre he estado en contra del uso de las instituciones para fines personales, incluso Ricardo se queja de lo que él hizo, quitó a contendientes para una elección, utilizó de manera facciosa las instituciones para hacer a un lado a los que piensan diferente y acabó con la democracia, pero eso no quita el hecho de que si la PGR no tiene elementos para seguir un juicio no debe ser utilizada para una persecución".













OVM