Margarita defiende a Eugenio Derbez ante boicot

Ciudad de México

La candidata independiente, Margarita Zavala, pidió a sus seguidores no engancharse en discursos de odio, luego de que en redes sociales se llamó a boicotear el estreno de la película Hombre al Agua por una declaración del actor Eugenio Derbez.

"Creo que no podemos caer en ello y deberíamos todos los liderazgos no engancharse en esos odios. Si no lo hizo su líder, háganlo ustedes y también le pido a la gente que me quiere de algún modo no se enganchen en ello y si me equivoco me lo avise", dijo la candidata en una transmisión de Facebook live, acompañada de su Asesora Cultural, Consuelo Sáizar.

TE RECOMENDAMOS: 'AMLOvers' llaman a boicotear película de Eugenio Derbez

El viernes pasado durante una entrevista, el actor mostró sus dudas respecto a que el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pueda ser el mejor candidato a votar en julio próximo.

Cuestionada al respecto, la ex panista dijo que "es uno de los temas que me preocupa más respecto a este proceso electoral: cuando hay un discurso de odio, cuando hay un desprecio al otro por expresar su opinión nada más porque es distinta".

Dijo que en el debate le preocupó que López Obrador no saludara a nadie, "fue ese desprecio a los demás, no sé si estaba cansado, enojado, incapaz de saludar a nadie".

La candidata independiente prometió que de llegar a la Presidencia promoverá la construcción de bibliotecas, escuelas de música y cinetecas en cada uno de los estados del país, entre otros.

Señalo que los libros que han marcado su vida son La Biblia, El precio de mi alma y Caudillos culturales de la Revolución Mexicana, de Enrique Krauze.