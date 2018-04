Pensiones de ex presidentes deben desaparecer: Zavala

Guadalajara

Referente a las pensiones que reciben los ex presidentes, la candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, dijo que aunque es un tema que no le corresponde a ella, sino al Congreso, opinó que estas deben desaparecer.

Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, llamó a revisar el tema y remarcó que "soy de la idea que no se tengan, que se cancelen".

En entrevista con medios al termino de un encuentro que sostuvo con mujeres en la Glorieta Chapalita en Guadalajara, Zavala dijo que 'El Bronco' no le quitará votos y afirmó que éstos no son patrimonio de nadie, "los votos no son de nadie, yo no le quito el votos a nadie, el voto es de los ciudadanos".

Zavala señaló que 'El Bronco' es uno más en la boleta, "es uno más en la contienda y también a él le tocan las inequidades que a mí me tocan. No sé si habrá uno más en la boleta, no sé si haya una decisión de otro más, es decisión de las autoridades", señaló.

También dijo que de ser Presidenta habrán de revisarse los temas referentes a los impuestos y se manifestó por la desaparición del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para la gente con sueldos de menos de 15 mil pesos al mes. Prometió que habrá crecimiento económico, "pero también sé que el Estado debe intervenir cuando hay distorsiones en el mercado. Que nadie se quede atrás, ni indígenas, ni pobres, ni discapacitados".

En su encuentro con mujeres en la capital de Jalisco, Zavala dijo que impulsará principios como la fe, solidaridad, y el bien común, y aprovechó la ocasión para solidarizarse con las madres de los desaparecidos en el estado y reafirmó su compromiso de regresar la seguridad al país y velar por la tranquilidad de los ciudadanos.

Señaló que "el país necesita que la política y la vida pública se lleven con honestidad, se han abandonado a las instituciones de seguridad y justicia y por eso la gente tiene miedo, nos robaron la tranquilidad y la paz".

Zavala señaló que Jalisco "es una tierra de gente prestigiosa, como Rulfo, Arreola y Guillermo del Toro... Rafa Márquez, 'El Chicharito' o Lorena Ochoa... Efraín González Luna..."

Le preguntan sobre la Guardería ABC

En los último minutos del evento, un joven tomó la palabra para señalar, "tú que hablas que lucharás contra la corrupción, se relacionó a tu prima con la Guardería ABC y salió impune...".

A lo que Margarita Zavala respondió, "muchas veces se ha utilizado el dolor humano... pero les puedo decir, nunca he intervenido en ese tema y siempre he estado en contacto con las mamás. Sé que viene la guerra sucia: no tengo miedo. Que nadie esquive la justicia".

REPARTE PROPAGANDA

Al finalizar el evento, Margarita Zavala repartió propaganda con automovilistas y peatones en las calles de la colonia Jardines de Vallarta, en Guadalajara.









