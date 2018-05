Margarita asegura que no negoció nada para declinar

Ciudad de México

La ex candidata independiente Margarita Zavala dijo que no negoció nada para renunciar a su candidatura a la Presidencia pero también aseguró que no se retirará de la política.

En entrevista en lo fuera su casa de campaña, en la colonia del Valle, respondió que no le gusta descartar nada cuando le hacen la pregunta de si apoyará a otro candidato a la Presidencia.

Ante la inequidad de la contienda que denuncia y después de evaluar que ya no tenía posibilidades de triunfo, Zavala explica el porqué de su renuncia:

“Es un acto de denuncia porque una candidatura independiente tal cual como está expresada y regulada en la ley está mal planteada y la inequidad va a ser apabullante y se va a prestar a muchas cosas que no son democráticas”, señaló.

La propia boleta electoral, añade, refleja la inequidad de la campaña y de la democracia en el país, “los tres candidatos de partido aparecen tres veces”.

Zavala argumentó que dejó la contienda por responsabilidad y para dejar que sus partidarios voten por quien quieran.





