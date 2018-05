Margarita admite dificultades para financiar campaña

Ciudad de México

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, dijo que enfrenta dificultades económicas para financiar su campaña y que incluso ha incumplido con el pago a sus colaboradores; sin embargo, afirmó que continuará con sus aspiraciones.

"Desde luego es una actitud solidaria por supuesto combinada con la necesidad de recursos económicos. Estoy muy agradecida con mi equipo que ya lo quisieran mis contendientes, pero además también fue el dinero, la recaudación", dijo durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer.

Margarita Zavala criticó la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos para realizar sus campañas y dijo que no contaba con reglas para que los aspirantes independientes pudieran recabar apoyo de particulares.

"No tenía las reglas para una recaudación fácil, por ejemplo, me pidió abrir una cuenta y ésta sólo se podía abrir hasta que iniciara la campaña un día antes. Son muchas cosas en el que el propio INE no estaba preparado y eso complicó mucho... tengo mucha gente de voluntarios que han hecho un extraordinario esfuerzo", dijo la ex panista.

El mes pasado, Margarita Zavala renunció al financiamiento al que tiene derecho, 7.1 millones de pesos, que equivale a la mitad de la tercera parte del dinero asignado al total de los candidatos independientes federales.

Ante los ejecutivos, la aspirante independiente reiteró la necesidad de respetar la ley y el Estado de Derecho porque, dijo, el país no necesita a un iluminado "que lo pueda todo", sino a un guía que permita el crecimiento para todos.

Margarita Zavala dijo que ella no apela al voto útil, sino al voto razonado y aseguró que, sin importar los resultados del 1 de julio, continuará trabajando por el país.

"A México lo tenemos que sacar adelante todos, sin importar que el ganador no nos guste", dijo.





Con información de Notimex.

