En el ITAM, Margarita pide a jóvenes no dejar que los etiqueten

La candidata independiente a la Presidencia del país, Margarita Zavala, pidió a la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) no permitir a nadie que los etiquete.

"Ustedes pueden votar por quien quieran pero no se dejen ningunear, ni etiquetar: no dejen que denigren a su institución, no se dejen", dijo la ex panista y aludió a un video de 2016, en el que Andrés Manuel López Obrador llamó "corruptos" a los itamitas.

"Felipe su maestría... Felipe es mi esposo", dijo a los estudiantes.

En esta escuela, ubicada al sur de la Ciudad de México, Zavala Gómez del Campo llamó a la ciudadanía a no conformarse con la demagogia, ni con el mal menor a la hora de votar.

La ex panista se dijo en contra de la legalización de la marihuana para uso lúdico; argumentó que debe haber políticas públicas para enfrentar las adicciones.

En política social, la ex panista propuso un padrón único en materia de programas sociales para evitar duplicidad en los programas.

"En el combate a la pobreza hay que meter la desigualdad, el cierre de brechas. Yo propongo una calidad educativa para crecer más y combatir la desigualdad", respondió a un estudiante.

Margarita Zavala mostró sus acuerdos con la reforma energética y educativa, pero aseguró que hay que brindar mayor acompañamiento a los maestros.

"Hace unos días inicie una etapa del largo camino a la Presidencia; estoy convencida que la política se puede hacer con ética y dignidad.

"México no necesita que llegue a la presidencia un iluminado yo hago política con convicción y principios no subestimo a los ciudadanos", dijo a los jóvenes a quienes también aseguró que terminará con la corrupción.

La aspirante independiente propuso fortalecer el sistema de justicia y las corporaciones policiacas en los estados.

"Estoy convencida que al crimen hay que enfrentarlo; se ha abandonado las instituciones de justicia. Hace 12 años nuestro país tenía instituciones limitadas, no había expertos. Hoy la situación es diferente", aseguró.

Margarita Zavala dijo que el estado es el único que puede enfrentar al crimen con la fuerza de las instituciones:

"La gente quiere en nuestro país salir a las calles con seguridad; el estado es el único que puede responder. Hay que inhibir a las bandas criminales, no dándoles amnistía".

El ITAM invitó a cada uno de los candidatos y enviará invitación a Jaime Rodríguez El Bronco, quien estará en la boleta por decisión del Tribunal Electoral.













