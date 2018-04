Magui Fisher inicia campaña por alcaldía en Miguel Hidalgo

Ciudad de México

Margarita Martínez Fisher, candidata de la coalición Por la CdMx al Frente a la alcaldía de Miguel Hidalgo, arrancó su campaña electoral con la firma de la agenda de movilidad sustentable #YoMeMuevo, propuesta por organizaciones ciudadanas.

El compromiso incluye terminar la ciclovía México-Tacuba, construir una ciclovía sobre avenida Marina Nacional, intervenir 10 zonas escolares cada año para garantizar seguridad a los peatones, generar una zona de tránsito calmado por año, colocar 500 biciestacionamientos en vía pública cada año, realizar proyectos de peatonalización en áreas de conservación patrimonial y construir banquetas dignas, especialmente alrededor de hospitales y escuelas.

Dichos compromisos forman parte de la carta en materia de movilidad que organizaciones ciudadanas, empresas, expertos y activistas han solicitado a todos los candidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México para garantizar movilidad sustentable, segura, eficiente e inclusiva.

Los grupos promotores de los compromisos evaluarán el cumplimiento de éstos de manera periódica.

De manera general, la carta obliga a los candidatos a aplicar políticas públicas para generar un desarrollo urbano sustentable y una movilidad peatonal y ciclista segura; impulsar un cambio radical en el transporte público; aumentar la seguridad vial; impulsar la reducción y optimización del uso del auto; garantizar un gobierno abierto, gobernanza, transparencia y rendición de cuentas e invertir lo suficiente para la movilidad sustentable.

La candidata comenzó su campaña con una rodada desde el deportivo Plan Sexenal, en la colonia Popotla, hacia el Parque Lincoln, en Polanco.

Ahí, Martínez Fisher aseguró que "no hay política de movilidad si no hay coordinación con la política (de desarrollo) urbano y tiene que ver más viviendas que deben estar más cerca de donde están los lugares de trabajo y los servicios", pero también se comprometió a "que no haya una sola obra chueca funcionando, que nadie gane, que nadie tenga utilidades construyendo pisos de más en esta delegación".

"Como diputada, uno de los logros que entregué es una serie de candados y mecanismos a las obras chuecas (...) y ya tenemos una fianza que tienen que dejar los constructores para que si se hace un metro cuadrado de cemento o varilla ilegal, se le cobre esa fianza y no se gane un solo peso de utilidad por esa ilegalidad", dijo.