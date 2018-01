Pide Mikel no politizar desaparición de alumno de UNAM

Ciudad de México

El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola pidió a sus contrincantes de Morena y PRD evitar politizar con el tema de la desaparición del estudiante de la UNAM, Marco Antonio Sánchez Flores, porque "hay una familia sufriendo y hay que dejar trabajar a las autoridades".

"Yo convocaría tanto a Claudia (Sheinbaum) como Alejandra (Barrales) no tomemos esto como un espacio de la propia precampaña porque no se vale. Ojalá esto se resuelva, démosle su espacio a las autoridades. Es sintomático de la inseguridad, yo hago votos porque esto se resuelva pero le pido a las dos precandidatas, y hago el compromiso de no politizar con una tragedia humana", explicó.

Después de un encuentro con la Alianza Generacional CdMx, el aspirante exhortó a las precandidatas Alejandra Barrales y Claudia Sheinbaum, a contrastar sus propuestas en materia de seguridad.

Resaltó que pedirá a su coordinador de campaña, Patricia Caso que haga contacto con personal de las precandidatas para que elaboren de manera conjunta una posición común respecto al tema.

Aclaró que no juzgará a las autoridades capitalinas, en específico, al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hasta no conocer detalladamente el informe de las autoridades y las circunstancias en las qué se dio este hecho.

"Que se haga una investigación de cara a la sociedad. Yo no quiero politizar esta tragedia, yo creo que la omisión en materia de seguridad es transversal en la ciudad. Se incrementan los delitos casi 30 por ciento en los últimos seis años. En este caso específico no politicemos sobre el tema", concluyó.









