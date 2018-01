Ebrard y Monreal se sumarán al equipo de AMLO

Baja California Sur

Andrés Manuel López Obrador presentará este jueves al equipo que coordinará electoralmente su tercera campaña a la Presidencia de la República, entre los que están Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Leonel Godoy.

Luego de una asamblea informativa en La Paz, Baja California Sur, el precandidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia' adelantó que este jueves hará un anunció “para reforzar nuestro movimiento y evitar el fraude electoral”.

No obstante, el tabasqueño rechazó abundar en el tema y en los nombres de los cinco coordinadores de las circunscripciones electorales en que se divide el país para los comicios presidenciales del 1 de julio.

“No puedo decirles más, los invito, eso sí, de manera muy especial para que nos acompañen (...) Vamos a esperarnos, mañana les informo”, dijo.

Se prevé que Ebrard esté a cargo de los trabajos en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

En tanto, el ex delegado en Cuauhtémoc coordinará las labores en Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

En el caso de Godoy Rangel, laborara en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

“No me he reunido con Vergara”

López Obrador rechazó que se haya reunido con el empresario Jorge Vergara para ofrecerle una candidatura para la alcaldía de Zapopan.

“No me he reunido con él todavía (...) estamos buscando que se unan mujeres y hombres de buena voluntad al movimiento, no es nada nuevo ni es nada que avergüence, entonces queremos lograr la transformación de México mediante la participación de todos los sectores económicos y de todas las clases sociales”.





AJE