Recibí fuego amigo y enemigo: Ebrard

El ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, aseguró que ha sido de los pocos políticos en México que “ha tenido fuego amigo y fuego enemigo al mismo tiempo”.

Luego de ser presentado como parte del equipo de coordinadores electorales de Andrés Manuel López Obrador, el ex mandatario capitalino afirmó que se fue de México porque no le permitieron siquiera una candidatura a una diputación suplente.

“Debo aclararles que estuve viniendo y no he estado como se piensa fuera dos años, yo salí de México porque no me permitieron siquiera ser diputado suplente, candidato a diputado suplente, no por otra razón.

“Soy de los pocos políticos mexicanos que ha tenido fuego amigo y fuego enemigo al mismo tiempo y aquí estamos”, enfatizó.

Ebrard rechazó que esté pendiente algo en relación con la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, inaugurada en su gestión.

“Siempre he estado defendiendo todos mis actos de gobierno, no tengo de qué avergonzarme y por eso estoy aquí; si no, no estaría”, subrayó.

Respecto a la gestión de Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de Gobierno dijo que “muy pronto” será la ciudadanía la que evaluará los resultados, aunque cuestionó su inclusión en la alianza electoral con el PAN.

“Hoy la representación de la izquierda es la coalición que encabeza Andrés Manuel López Obrador. El jefe de Gobierno está en la coalición de la derecha, ¿no?”, exclamó.

Respecto a los trabajos como coordinador de la primera circunscripción federal para los comicios del 1 de julio que le designó López Obrador se dijo muy contento y rechazó que aceptara estos trabajos por un cargo.

“Estoy muy contento de poder estar participando y sobre todo viendo el futuro inmediato de la vida política del país, yo veo que Andrés Manuel va muy bien, hoy es la opción de cambio por la cual estoy aquí con él, que no es ningún cargo, es una responsabilidad, para reforzar lo que se está haciendo en el norte del país”, aseveró.





