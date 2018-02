Meade es un profesional, Anaya un enigma: Ebrard

Ciudad de México

José Antonio Meade es un profesional que respeto y Ricardo Anaya es un enigma, pues sólo lo he visto dos veces en mi vida, aseguró Marcelo Ebrard, uno de los operadores de Morena para cuidar el voto en las elecciones.

"A Anaya lo he visto en mi vida dos veces, lo conozco poco, para no hacerte una visión superficial te diría que es un enigma.

"Meade es un profesional, un servidor público que ha estado en cinco secretarías de Estado, pero sí le tengo respeto por lo que ha sido su desempeño en el servicio público, sí es una gente que tiene experiencia y no tengo ningún dato para señalarlo", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que el PAN no está creciendo como quiere y el PRI trata de no darse por vencido, por lo que "la situación para Andrés Manuel López Obrador es muy buena".



Agregó que aún no tiene claro qué es lo que el PRI quiere proyectar en su estrategia; sin embargo, dijo que los rivales de Morena tendrían que aliarse para "concentrar el esfuerzo para limitar a Andrés Manuel".

Dijo que López Obrador tiene claro que "estamos en una batalla compleja, difícil", a pesar de que "sí se tiene una ventaja de arriba de diez puntos".

Afirmó que no se unió a la campaña del tabasqueño para conseguir un cargo, sino para lograr un cambio.

"El planteamiento no es ser diputado, no es ser senador, no es ser funcionario", dijo, "no fue el planteamiento, eso no lo hablamos".

Ebrard, junto con Ricardo Monreal, Julio Scherer, Bertha Luján y Rabindranath Salazar, se sumó ayer al equipo del Andrés Manuel López Obrador para reforzar la vigilancia en las elecciones y evitar el fraude electoral.





