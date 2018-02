Estoy limpio por la L12, si no, no estuviera aquí: Ebrard

Ciudad de México

El ex jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aseguró que no hay y nunca ha habido un procedimiento en su contra por la Línea 12 del Metro, "estoy muy contento, listo y completamente limpio, si no, no estaría aquí".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Imagen Televisión, Ebrard dijo que la Línea 12 del Metro está funcionando y en su momento él pidió acudir al Congreso a presentar argumentos a su favor.

Por la tarde, Ebrard Casaubón fue presentado como uno de los coordinadores electorales del equipo de Andrés Manuel López Obrador que se encargarán de defender el voto, ante esto Ciro Gómez Leyva le cuestionó si recibiría una diputación federal.

"Me encantaría pero no hablamos de ninguna diputación federal, ni él lo planteó (López Obrador), ni yo se la pedí", contestó.

-¿No te ofreció Andrés Manuel el cargo de secretario de Seguridad Pública? - insistió Gómez Leyva.

-No me ha propuesto ningún cargo, pero me encataría tener representación política y tener un cargo público - respondió.

Marcelo Ebrard también dijo que de ganar López Obrador no habrá cacería de brujas, en referencia a Miguel Ángel Mancera, y negó que éste lo haya traicionado: "Yo no diría eso, en su momento el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal tuvieron énfasis en mi prestigio público que se ve en muy pocas ocasiones".

Agregó que no le anima el rencor, "ya deberíamos pensar diferente el futuro del país, la política destructiva no es lo mío", dijo.

Ebrard respondió que su nuevo cargo en el equipo de López Obrador no le queda chico y aseguró que el tabasqueño va a ganar la elección.

Ante el cuestionamiento de por qué iría al norte, Ebrard dijo que la zona del Valle de México ya la tienen cubierta y se requiere de un esfuerzo extraordinario en la zona norte.





AJE