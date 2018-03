Margarita tiene bajo impacto contra Anaya: Granados

Ciudad de México

Manuel Granados, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que con el eventual registro de Margarita Zavala como candidata independiente a la Presidencia de la República, no hay riesgo de que se le resten votos al panista Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente.

"No es así, también hemos visto que el alcance que han tenido en presencia los candidatos independientes es muy bajo, no hay un tema de impacto y ahora con este anuncio, confirmamos que al final del día tenemos que fortalecer el sistema democrático y nuestro sistema de partidos", dijo Granados respecto a las declaraciones de Pedro Ferriz de Con quien aseguró que Margarita Zavala restará votos al panista.

Frente a la cantidad de firmas que le fueron restadas a Zavala por ser ilegales y que pese a ello pueda conseguir el registro, dijo que es necesario que el Instituto Nacional Electoral sea meticuloso en el cumplimiento de la ley por parte de todos los actores de la competencia.

"Tendrá que ser la propia autoridad, a mí no me compete, lo que hemos dicho es que tenemos que cumplir con la ley; así como me han cuestionado sobre el tema de género, sobre el tema de cumplimiento de la legislación, así quienes participan en este proceso en candidaturas deben de cumplir con todo lo que establece la propia ley y la autoridad electoral tiene que ser meticulosa y clara en el tema para que el ejercicio democrático sea lo que todos esperamos", aseguró previo al inicio del Décimo Quinto Pleno Extraordinario del Consejo Nacional del PRD.

Manuel Granados criticó la declaración del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que se debe dar oportunidad a todos los independientes a participar, pese a las irregularidades detectadas.

"López Obrador no está de acuerdo con la ley, quiere desconocer un esquema jurídico y un orden jurídico pactando con la mafia, con una ley de amnistía, ahora diciendo que quienes tienen irregularidades los va a perdonar, ahora en este proceso electoral que si cometen irregularidades, también pueden participar; nuestro país es un país de derecho, es un país que ha costado muchos años de esfuerzo, de sangre y de luchas por tener un sistema jurídico sólido y no creemos que sea la vía", aseguró.













OVM