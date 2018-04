Manuel Granados no fue a fiesta de Salinas: PRD

Ciudad de México

La secretaria de Política de Alianzas del PRD, Elizabeth Pérez, confirmó que el líder nacional del PRD, Manuel Granados, acudió al festejo del cumpleaños 70 del ex presidente Carlos Salinas de Gortari realizado el sábado 7 de abril... y luego se desdijo.

"Nos guste o no la forma en que ellos (PRI) hacen política. Al final nosotros somos parte de una esfera en la cual nos tenemos que sentir cercanos para poder darle reconocimiento también a esa clase política de una forma en la que no lo compartimos y que al acudir no significa que estamos de acuerdo con las personas que fueron a esa comida, ni con el anfitrión, fuimos a hacer política", aseguró en una conferencia de prensa.

En la cita con los medios, la perredista pidió a Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia, sumarse a la campaña de Ricardo Anaya.

Horas más tarde, el PRD negó que Manuel Granados acudiera al festejo.

En un comunicado, la propia Elizabeth Pérez negó que el líder nacional acudiera a la celebración.

"Reitero que el dirigente de un partido político, cuando recibe una invitación formal, decide si acude o no, pero con la determinación de hacer política; ser parte de una esfera, expresar que no siempre la forma de hacer política de otros partidos políticos se comparte y de manifestar posiciones respecto a lo que sucede en este país'", destacó.

De acuerdo con la funcionaria perredista, estar presentes en algunos eventos significa ser "políticamente correctos", aunque reiteró que Manuel Granados no fue a la fiesta del ex presidente.









