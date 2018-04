Manifestantes mandan a AMLO a... su rancho en Palenque

Ciudad de México

A unas horas de que se realice el debate de los candidatos a la Presidencia, cerca de 500 personas protestan en las calles de Isabel la Católica, Madero, Eje Central y Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Torre del Caballito, contra el abandera de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López.

En entrevista con MILENIO, los inconformes dijeron ser vecinos de varias colonias de la delegación Cuauhtémoc y reprueban la administración de López Obrador cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Los protestantes traen pancartas con la leyenda "AMLO, la CdMx ya decidió: te vas a La Chingada" y se colocan en medio de la vialidad cuando el semáforo está en rojo, sin que afecte la circulación en la zona.

El contingente prevé realizar una caminata hacia el Palacio de Minería para continuar con la protesta.

En contraste, dos mujeres, una de ellas vestida con un traje de leopardo, se pararon frente a la valla de policías entre las calles de Eje Central y Tacuba y manifestaron su apoyo a Andrés Manuel López Obrador.

En una cartulina que portaba la mujer vestida con traje de leopardo se lee: “La paz es… consecuencia de la justicia. Yo quiero paz, no un gobierno rapaz. AMLO PRESIDENTE”.



La otra mujer sostiene una lona donde se lee: “Si vendes tu voto estas empinando a tu familia, amigos y a tu país. Ten dignidad, no la cagues más. No a la corrupción, ni al terrorismo de estado”.





EB/jbh