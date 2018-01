Mancera traicionó a la ciudad y al movimiento

México

Claudia Sheinbaum, precandidata al Gobierno de CdMx por Morena, dijo que Miguel Ángel Mancera traicionó a la ciudad, los ideales de izquierdas y al movimiento que lo llevó al cargo, por lo que prometió “rescatar” la capital.

En la zona alta de Cuautepec, delegación Gustavo A. Madero, la ex titular de Tlalpan dijo que con expertos ya trabaja un plan de movilidad para esa zona y la periferia de la ciudad, como Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Álvaro Obregón.

Sobre el reto que lanzó Leonel Luna para debatir con ella, Sheinbaum pidió que se ponga a trabajar y cuide la transparencia de la Asamblea Legislativa.

“Ahora todos quieren debatir conmigo; mejor que primero transparente los recursos de la Asamblea”, comentó.

Al cuestionarla sobre si invitará a Marcelo Ebrard a sus giras ahora que regresó al país, la precandidata no lo descartó, al señalar que el ex jefe de Gobierno no tiene averiguaciones previas por las acusaciones de la Línea 12.

“Vamos a ver”, dijo, y precisó que aún no ha tenido un encuentro con Ebrard.

En la colonia Bondojito, Sheinbaum denunció un boicot contra sus actos por parte de los gobiernos delegacionales del PRD.

El equipo de la ex jefa delegacional ha modificado seis actos desde que empezó la precampaña porque ocupan las plazas donde realizarán sus mítines. Ayer, acusó Sheinbaum, cambiaron de sede dos veces, ya que organizaron en el mismo lugar la entrega de juguetes del PRD.