López Obrador: con la IP, pleito artificial

Yucatán

Andrés Manuel López Obrador aseguró que se puede poner de acuerdo con el grupo de empresarios con el que ha tenido un enfrentamiento en los últimos días si se compromete a hacer “negocios legales”.

Luego de encabezar un mitin en el puerto de Progreso, Yucatán, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia afirmó que incluso si lo invitan a algún encuentro acudiría “sin ningún problema”.

“(Acuerdo) siempre y cuando de respete el estado de derecho y se haga el compromiso de que ya no van a seguir medrando al amparo del poder público y que van a hacer negocios legales, que no van a utilizar el tráfico de influencias como lo han hecho.

“Con todos me reúno, no hay ningún problema, no tengo enemigos, solo tengo adversarios. Si me invitan voy, sin ningún problema (...) Siempre vamos a estar abiertos al diálogo”, aseveró.

Acompañado por primera vez en un mitin por el ex presidente nacional del PAN, Germán Martínez, López Obrador descartó que sus declaraciones del jueves pasado fueran un exceso.

“De vez en cuando hay que hacerles ver, tienen que comprender que no son los dueños de México, que es el pueblo el único amo que existe en el país, entonces es mucha arrogancia que se esté reuniendo una cúpula y que quiera frenar el cambio en el país, luego de que ellos han llevado a México a esta grave crisis económica y social”, consideró.

El tabasqueño calificó de artificial el enfrentamiento con este grupo de empresarios, pues aseguró que se trata de propaganda en su contra por la contienda presidencial.

Incluso enfatizó que este desacuerdo es solo con una cúpula, y no con todo el sector, con el cual “llevo muy buena relación”.

“De manera mañosa, deshonesta, están queriendo decir que estamos contra todos los empresarios, no es cierto, estamos contra la mafia del poder.

“Hay algunos que tienen intereses económicos y políticos y están provocando este enfrentamiento que yo les diría es artificial, es parte de la propaganda en contra nuestra”, subrayó.

Acompañado también por Manuel Espino, quien de igual forma fuera dirigente nacional del PAN, el tres veces candidato presidencial recalcó que los que “son verdaderamente empresarios”, merecen respeto.

“Los que no trafican con el poder, que no se han hecho inmensamente ricos al amparo del poder, no tenemos ningún problema con los empresarios, el que invierte, el que genera empleos, el que apoya el desarrollo del país y lo hace de manera honrada merece respeto, yo estoy contra la riqueza mal habida, estoy contra la corrupción, no contra los empresarios”, aclaró.

PIDEN VOTO PANISTA

Los ex presidentes nacionales del PAN Manuel Espino y Germán Martínez pidieron a los panistas sumarse al proyecto de López Obrador.

Ayer, los dos ex dirigentes de Acción Nacional acompañaron al abanderado durante una gira por Yucatán y Quintana Roo.

“Les pido a los panistas de Yucatán, y a los de toda la República que ya no le piensen, éste es el lugar que la historia nos reclama para heredarle a nuestros hijos una mejor República, una encabezada por un hombre honesto, trabajador, comprometido con las causas de los ciudadanos.

“Un hombre que no nos va a fallar como nos han fallado otros, un hombre del temple moral de la estatura política de Andrés Manuel López Obrador”, exclamó Espino durante el mitin de Progreso.

Al presentarlo, López Obrador también anunció que el ex presidente nacional del blanquiazul entre 2005 y 2007 se sumaría a su campaña como enlace con organizaciones sociales y civiles.

“En todo el país estaremos promoviendo la adhesión de líderes sociales de organizaciones comunitarias, dedicadas a todas las tareas sociales de México para asegurarnos de sepultar con votos la corrupción”, enfatizó el también dirigente de la organización Ruta Cinco.

Enseguida, Germán Martínez, quien por primera vez acompañó al tabasqueño en un mitin, también pidió a los militantes y simpatizantes del PAN respaldar la candidatura de López Obrador.

“Vengo a decirles, igual que Manuel, a los panistas, que se siente a todo dar vivir en libertad, que voten libremente y abracen una causa de transformación verdadera”, concluyó.