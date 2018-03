López Obrador “no ve” injerencia del crimen

México

Andrés Manuel López Obrador pidió a los mandos de la Secretaría de Marina presentar pruebas de la injerencia de capos del crimen organizado en el proceso electoral.

“Yo ando abajo y sin protección, no traigo guardaespaldas y recorro todo el país, sé lo que está sucediendo en todo México (...) y no he visto eso que ellos están denunciando, a lo mejor tienen pruebas, que las presenten, y sería mejor que no se dieran esas asociaciones delictuosas”, refirió.

Luego de reunirse en Sonora con militantes de Morena, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia destacó que tanto el Ejército como la Marina son instituciones muy importantes para el país y ofreció respetarlas en caso de llegar a la Presidencia.

“También les digo, pero esto off the record, que no se sepa, los soldados y los marinos, en su mayoría, van a votar por ya saben quién...”, aseveró.

En Hermosillo, el tabasqueño también se refirió a la selección de secretarios de la Defensa y de la Marina, y adelantó que pedirá a los mandos actuales ternas para elegir a los próximos.

“Tiene que ser un general y un almirante en activo. Van a nombrarse de los generales de división que haya en esos momentos. También los almirantes que estén en la Secretaría de Marina, no van a ser externos.

“Nada más que no se excluya, que se haga un análisis, una revisión, una selección profesional; en su momento se les va a pedir que presenten ternas para que no haya necesidad de ternas de cuatro, como decía don Adolfo Ruiz Cortines”, puntualizó.

El abanderado de Morena, PT y PES aclaró que Alfonso Durazo, a quien propuso como secretario de Seguridad Pública, le ayudará en la selección de los secretarios en estas áreas.

Asimismo, anticipó que ya no caerá en provocaciones y que en lugar de mafia del poder, la llamará “cúpula del poder”. “No formamos parte de lo que antes llamaba yo la mafia del poder, pero como ahora la gente no quiere que me peleé, que no esté cayendo en ninguna provocación, la llamo la cúpula del poder o los más beneficiados”.

“SIMPATÍAS MUTUAS”

López Obrador se reunió con el lingüista y politólogo estadunidense Noam Chomsky, y afirmó que entre ambos hay “simpatías mutuas”. Indicó que platicaron de la elección presidencial, entre otros temas, y que no hablaron de Donald Trump o del muro.

“Fue muy buena conversación, muy interesante sobre temas de interés nacional, sobre los problemas del mundo, una conversación de muy buen nivel, es un académico extraordinario”, dijo.

Consideró a Chomsky uno de los “mejores teóricos de la actualidad” y recomendó a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade leerlo.

CLAVES

OTRO PRIISTA A MORENA

El ex secretario particular de Manlio Fabio Beltrones y actual diputado de Hidalgo, Canek Vázquez Góngora, renunció al PRI y se sumará a Morena.

Acusó que el partido tricolor mermó su identidad por las decisiones que ha tomado en los últimos meses, por lo que su unirá al proyecto de AMLO.

En una carta al dirigente nacional, lamentó que el PRI de hoy no es aquel “responsable y congruente” al que perteneció durante más de 25 años.