Yunes no tiene nivel para debatir, responde López Obrador

Chicontepec

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", descartó debatir con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pues "no tiene nivel".

Ante simpatizantes de Morena, PT y PES del municipio de Álamo, López Obrador dijo que no va a caer en provocaciones y buscará enfrentamientos, ya que "esto no es de quién tiene más pantalones.

"Con todo respeto no tiene nivel y además sí tengo mis preocupaciones, porque tengo mi carterita y no la quiero perder", ironizó el precandidato, quien se ha enfrascado con Yunes en una serie de dimes y diretes desde hace un par de semanas.

"Se presentaron algunas circunstancias y se generaron expectativas de que iba a haber un debate en Álamo... La verdad nosotros no vamos a caer en ninguna provocación.

"No nos vamos a pelear, no es esto de que: 'yo tengo más pantalones', no, no es eso. La fortaleza de un ser humano está en sus principios, en sus ideales, en su honestidad, no en la fuerza bruta", exclamó su séptimo y último día de gira por Veracruz.

López Obrador afirmó que Morena es un movimiento pacífico y "vamos muy bien" en el estado, donde, dijo, las encuestas los ponen dos a uno.

"Yo entiendo que estén con ganas de pelear, que estén nerviosos, pero no es culpa mía, nosotros vamos a actuar en forma responsable, y lo que queremos es acabar con la corrupción.

"Le molesta cuando se habla del nepotismo porque la gente no lo sabe, pero quiere dejar a su hijo como gobernador, y eso no se ha visto nunca en la historia de México", subrayó.

Enseguida se trasladó al municipio de Chicontepec, el aspirante único a la candidatura presidencial de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social reiteró su crítica a Yunes Linares y dijo que volvería a la entidad.