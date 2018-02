AMLO es el líder que el país necesita: Germán Martínez

Ciudad de México

Germán Martínez, ex presidente nacional del PAN, dijo que Andrés Manuel López Obrador es el líder que el país requiere, ya que ha cambiado y fue un adversario que respetó desde que formaba parte de las filas de Acción Nacional.

En entrevista con Carlos Puig en MILENIO Televisión, Martínez dijo que estuvo en casa de López Obrador y aseguró que no tiene ningún compromiso por debajo de la mesa, además se dijo agradecido de ser invitado a las listas (plurinominales) de Morena.

El otrora adversario de López Obrador dijo que ha cambiado y el país reclama un cambio, "yo di un paso adelante, sé decir no. Él cree y yo también en que tiene que vivir en México una República, y en una República, Puig, es de elemental sentido constitucional político que el poder está dividido, que está controlado, que no es de un solo hombre."



- ¿Puedes votar contra iniciativas presentadas por el Presidente, si el presidente fuera López Obrador? -preguntó Puig.

- Sé decir que no -respondió Martínez y remarcó: "no vengo por hueso".

"Después de nueva años uno se tranquiliza, después de nueve años uno madura, y después de nueve años uno da pasos al frente. No me arrepiento de lo que he sido, no me arrepiento de lo que soy y no me arrepiento de lo que seré a lado del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador".

La responde a Diego Fernández de Cevallos

Luego de que Martínez apareciera en las listas plurinominales de Morena, 'El Jefe Diego' dijo que "el hecho de que se haya ido a Morena debe tomarse con consideración humana, pues todo ser humano y todo político debe tomar en cuenta que un mal final deshonra toda la vida".

Ante esto, el ex líder nacional del PAN dijo no es un mal final, sino un buen principio para el país el apoyar a López Obrador pues no hay derrotas ni adversarios para siempre.

