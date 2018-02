López Obrador critica a Cienfuegos por Honoris Causa

Puebla

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, criticó al general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, por el Honoris Causa que recibió de la Universidad de Chiapas.

"¿Qué tiene que estar el secretario de la Defensa recibiendo un premio de la Universidad de Chiapas, esa es politiquería, que se ponga a hacer su trabajo.

"Lo digo de manera respetuosa: ¿qué tiene que estar haciendo política el secretario de la Defensa?, y que no diga que no es política aceptar un premio, una condecoración, ¿qué tiene que ver eso con su función, con su trabajo?", cuestionó durante su último día de gira por Puebla.

En el municipio de Santa Rita Tlahuapan, el dos veces candidato presidencial enfatizó que lo que tiene que hacer el gobierno, dijo, es resolver el grave problema de la inseguridad y la violencia.

"No está haciendo nada Peña Nieto, se desatendió por completo, no asume su responsabilidad, se le olvida que él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, él debería de asumir el mando para garantizar la paz y tranquilidad del país", subrayó.

Además, López Obrador consideró que la ventaja que tiene en "todas" las encuestas es irreversible.

Por la tarde, el tabasqueño concluyó en San Andrés Cholula esta gira de cinco días por Puebla, donde celebró ante sus simpatizantes la ventaja sobre sus adversarios.

"Estamos arriba, no nos vamos a confiar, pero la gente ya tomó su decisión, ya la gente nos está dando su apoyo para gobernar el país, no vamos a echar las campanas al vuelo, nunca voy a cometer el error de menospreciarlos, estamos enfrentando a una mafia del poder y no quieren dejar de robar, no quieren perder sus privilegios".