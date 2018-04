Después de la derrota de 2012 pensé en retirarme: AMLO

Ciudad de México

El candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador, dijo que pensó en retirarse de la política y no volver a ser candidato a ningún cargo luego de perder la elección presidencial de 2012.

Durante un mitin en la delegación Xochimilco, el tres veces candidato a la Presidencia de la República también reconoció que le "molestaba mucho" que la mafia del poder entonces decía que ya se retirara, porque "ya estaba yo chocheando".

"Decían que ya era tiempo de que me retirara, que ya estaba yo grande, ya estaba yo chocheando, enfermo, que era mejor que me fuera, saben que eso me molestaba mucho, ahora lo confieso, porque yo siempre he luchado por ideales, por principios, y me molestaba que se pensara que yo era un ambicioso vulgar, estaba yo obcecado con ser presidente.

"Creo que fue buena la decisión que tomamos de darle dignidad a nuestro movimiento. Nos caímos, nos levantamos y seguimos caminando, nos robaron la Presidencia en 2006, en vez de retirarnos, de jubilarnos, peor aún, en vez de vendernos, de claudicar, decidimos continuar con la lucha", relató ante miles de simpatizantes en la explanada delegacional.

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia contó que en ese momento incluso hizo un borrador despidiéndose de sus seguidores.

"Llegué a pensar después de 2012 que en el Zócalo de la ciudad iba yo a decir a la gente: 'hice todo porque cambiara nuestro país, no pude, no nos dejaron, quise ser como Juárez, como Madero, quise ser como el general Cárdenas y no se pudo, por eso ya me voy a retirar, no voy a dejar de luchar nunca, pero ya no vuelvo a ser candidato a nada'. Lo pensé, hasta escribí un texto, un borrador", evocó.

Sin embargo, celebró no haber tomado esa decisión, porque "estamos a punto de lograr un cambio, una verdadera transformación".

"En ese momento también pensé que todavía podíamos lograr la transformación y miren, batallando, terqueando, con perseverancia, ahora llegamos a este momento, estamos en la víspera de la transformación de México.