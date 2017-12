No hay gente en contra de licencia de Jaime: Marco

Monterrey

Tras defender el derecho del gobernador Jaime Rodríguez a solicitar licencia para buscar la candidatura presidencial, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, Marco González, declaró que seguramente no hay inconformidad de la sociedad para este proyecto del mandatario estatal.

Expresó que de ser así, ya los organismos civiles, la Canaco, el Consejo Nuevo León, el Consejo Cívico (Ccinlac) o los empresarios, como es el caso del "Diablo" Fernández ya se hubieran manifestado y no lo hicieron.

Dijo que si hubiera descontento de representantes de la ciudadanía o desencanto con él, ya hubiera manifestaciones y el Congreso atiborrado de gente.

“Yo no veo ningún desplegado de ningún organismo intermedio manifestándose en contra, si hay un descontento es el momento de que la gente lo haga saber, en ningún momento he visto un desplegado de organismos importantes de la IP que estén diciendo lo contrario, sería importante preguntarle a la Canaco, al Consejo Nuevo León, al Ccinlac, todos esos organismos que opinan, hasta el momento han estado bien calladitos.

“Si no se la mereciera (la licencia) estuviera gente manifestándose, estuviera en un caos el estado, al día de hoy yo no veo ningún desplegado de ningún organismo alzando la voz, no veo ningún empresario fuerte, de peso diciendo lo contrario; no veo al Diablo Fernández también diciendo algo contrario, entonces no veo ni al Grupo de los 10 diciendo nada”, declaró.

En relación al rumor de que Jaime Rodríguez sería un candidato palero del PRI que sólo iría a golpetear al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, comentó que se trata de un tabú.

“Es un tabú que están diciendo, él (Jaime Rodríguez) quiere llegar y busca ser Presidente de la República, ojalá lo logre (sic), va a ganar Pepe Meade, el candidato del PRI, pero él tiene ese sueño, vamos a ver si lo cumple o no”, declaró.

PAN y PRI lo avalan

Los coordinadores de las bancadas del PAN y del PRI en el Congreso del Estado anunciaron que los respectivos dirigentes estatales de estos institutos políticos avalaron que los diputados le otorguen la licencia a Jaime Rodríguez para separarse del cargo y buscar contender por la Presidencia de la República.

Marco González comentó que él tiene derecho a pedir licencia a pesar de que aún no cumple con las firmas requeridas.

“Recibimos ya la indicación de nuestro presidente, Pedro Pablo Treviño, que la solicitud de licencia sí procede, vamos a estar votando a favor de la licencia y también estamos con la indicación de que la propuesta de que el gobernador interino sea Manuel González”, dijo.

Por su parte, el coordinador de la bancada panista, Arturo Salinas, comentó que la dirigencia estatal del PAN también lo avaló bajo el argumento de que lo hacen para evitar una desestabilización en el Gobierno.