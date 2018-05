“Legalizar la mariguana no resuelve la violencia”: Anaya

México

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, dijo que no considera que la legalización de la mariguana sea una alternativa idónea para solucionar el narcotráfico.

Mencionó la necesidad de trabajar en la prevención del crimen, principalmente en escuelas de tiempo completo, y rechazó que su propuesta de debatir el tema sea similar a la del Presidente.

“No propongo lo mismo que Enrique Peña Nieto, es un tema que se tiene que debatir. Creo es que tenemos que abrir un debate; para ser franco, no creo que en este momento legalizar una droga resuelva los problemas de violencia en nuestro país.

Al presentar sus propuestas en materia de migración, comercio internacional y derechos de los migrantes, pidió la confianza de los mexicanos para lograr la paz que el país necesita para salir adelante.

Además se dedicó a descalificar a sus adversarios del PRI, José Antonio Meade, y de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quienes llamó “hipócritas que dicen disparates y locuras”.

Al participar en el segundo debate presidencial denominado México en el Mundo, organizado por el Instituto Nacional Electoral, conducido por Yuriria Sierra y León Krauze, el panista utilizó parte de sus intervenciones para increpar a sus contrincantes.

En una de las réplicas, Anaya pidió a su adversario de Morena “serénate, no te enojes” y refirió que López Obrador dice “disparates”, pues señaló que en dos de sus libros pretende construir vías férreas de Salina Cruz a Coatzacoalcos, donde ya existen, “si quieres ser Presidente te tienes que actualizar”.

“De veras que es un disparate lo que está diciendo. La vía férrea ya existe, justamente el tren que hay ahí es de carga, hoy solo circula cada tres días, es decir, está subutilizado y tú pretendes construir otra vía férrea al lado. En sus dos libros propone el mismo disparate, por supuesto que se requiere que haya infraestructura, pero con un plan, yo lo que propongo son 135 acciones, puertos, aeropuertos, carreteras bien pensado, no las locuras de López Obrador”.

Caminó hasta el lugar donde se encontraba el tabasqueño para increparlo al señalar que durante su gestión como jefe de Gobierno no crecieron las inversiones en la capital.

“Aquí el farsante es López Obrador, él está acostumbrado a que la gente no le responda porque es profundamente autoritario. Yo conozco ese numerito y es completamente tramposo, incluye en 2001 la venta de Banamex y en 2004 la de Bancomer, estamos hablando de inversión que genera empleos. Lo que te enseñé ahí es el censo económico del Inegi. Es un farsante Andrés Manuel”.

Al insistir que sus hijos no viven en Atlanta, como señalaron sus adversarios, Anaya mencionó que “hay una cosa que es peor que los engaños y es la hipocresía. Van dos veces que se refiere a Atlanta. Lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a EU pagado por el gobierno mexicano y lo que no dice López Obrador es que su hijo estudió en España, ¿pues no que muy nacionalista? Los dos son unos hipócritas”.

Anaya finalizó su intervención señalando que el país vive momentos difíciles, “lo que hoy México necesita es paz, porque no tiene paz quien no quiere salir a la calle con tranquilidad, no tiene paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente, no tiene paz quien tiene que emigrar, porque su país no le da oportunidades. La paz es mucho más que la ausencia del conflicto, la paz es justicia, la paz es felicidad. ¡Vamos a recuperar la paz! ¡Hagámoslo juntos, hagámoslo todos! Ten confianza, somos muchos, sí se puede y lo vamos a lograr”.

Destacó que “hay enojo, hay profunda indignación por la corrupción y la pregunta es: ¿Si aún hay esperanza? Yo estoy convencido que sí, porque México es mucho más grande que sus problemas. México es el grito de Hidalgo, la bravura de Morelos. México es la perseverancia de Juárez, la fe democrática de Madero”.

Tras responder a las preguntas del público a lo largo de los tres bloques, Anaya manifestó la necesidad de diversificar y replantear la relación con EU. Y aclaró que en política no se comenten errores, “se comete un error y lo demás son las consecuencias”.

Calificó de “error histórico e inaceptable” que el gobierno mexicano recibiera a Donald Trump en Los Pinos con “alfombra roja”, cuando el presidente estadunidense llevaba un año insultando, vejando y ofendiendo a los mexicanos.

“No se tomaron la molestia de leer los libros de Trump, su filosofía es clara: provocar al oponente si es débil, lo aplasto. Si es fuerte, negocio. Se ha dedicado a tratar de aplastarnos, no a observar una ley de vida básica, si quieres que el de enfrente te respete, empieza por respetarte tú mismo”.

Propuso colaborar más con los países centroamericanos para frenar la migración.

Al hablar de la seguridad fronteriza, destacó que para combatir la corrupción es necesario contar con policías limpias que estén del lado de la gente, porque, admitió, a veces están del lado de “los malos” y extorsionan, pero también, dijo, hay gente buena, por lo que pidió a EU hacer su trabajo.

Las propuestas

Salario

Aumentarlo a 100 pesos cuando asuma y duplicarlo en los primeros cuatro años

Frontera

Para hacer una zona norte competitiva, insistió en que bajará el IVA a la mitad

Infraestructura

Implementará un plan de Infraestructura, para hacer más competitivo a todo el país

Violencia

Atacará las causas, a través de escuelas de tiempo completo y promoción del deporte

Producción

Dijo que sí es posible que México sea productivo, con empleos mejor pagados.