López Obrador niega pacto con el PRI por elecciones

Puebla

Andrés Manuel López Obrador negó que en algún momento del proceso electoral pacte con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o con el Partido Acción Nacional (PAN), ya que son estas fuerzas políticas las que se han enfrascado en un debate sobre actos de actos de corrupción.



En entrevista posterior a su reunión con empresarios poblanos, el candidato a la presidencia de la República por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manifestó que Ricardo Anaya debe explicar cuántas veces se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto para sostener acuerdos.



"Los que hacen esos acuerdos son los del PAN, es cosa nada más de preguntarle al candidato del PAN cuántas veces se ha reunido con Peña en lo oscurito, sería bueno que lo informara y nos dijera por qué fue el pleito, por qué fue la ruptura, por qué se están agrediendo, yo los estoy convocando a que se porten bien, no se hagan daño, no vayan a desestabilizar al país con sus pleitos", expresó.



López Obrador agregó que no ha visto a Enrique Peña desde los debates a la presidencia de la República, por lo tanto, no hay forma para que se pueda dar algún contacto con el primer mandatario ni con el grupo en el poder.



"Nunca he visto desde que es presidente a Enrique Peña Nieto, lo vi dos veces en los debates, cuando dije que nos iban a llevar al despeñadero y lo vi otra vez, en otro debate, pero ya como presidente no lo he vuelto a ver, entonces me gustaría que Anaya dijera cuántas veces se ha entrevistado con Peña Nieto y por qué se pelearon, por qué está diciendo que lo va a meter a la cárcel si eran amigos, pertenecen al mismo grupo, al PRIAN", dijo.

AMV