José Antonio Meade se reúne con Vicente Fox

Ciudad de México

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se reunió con el ex presidente Vicente Fox, quien le dio su apoyo en su campaña por la elección del 1 de julio.

Meade dijo que es grato escuchar el punto de vista del ex mandatario.

“Hoy me reuní con el ex presidente @VicenteFoxQue en #CDMX. Siempre es grato y útil escuchar su punto de vista y consejo y, desde luego, me halaga y alegra saber que cuento con su apoyo para ser el próximo Presidente de la República #YoMero”, escribió en Twitter.