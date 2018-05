No hemos sido capaces de resolver un homicidio: Meade

Ciudad de México

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, lamentó que no son sólo 43 los crímenes pendientes en el país, pues “no hemos resuelto ni uno”.

Al participar en el Diálogo Por La Paz y La Justicia: La Agenda Fundamental, reconoció que el Estado ha fallado y tiene pendientes con las víctimas de delitos.

“La principal obligación de un estado es salvaguardar la integridad de las personas y es una obligación que no hemos estado a la altura de cumplir ya por muchos años, a mi me ha tocado estar muy cerca de muchos procesos”, afirmó.

Enfatizó que es necesario construir un modelo de justicia, en el cual ningún homicidio quede sin ser castigado, al tiempo que afirmó que los esfuerzos en justicia deben de ser de todos los días.

El abanderado del PRI-Verde-Nueva Alianza rechazó que instancias internacionales colaboren como Comisiones de la Verdad, toda vez que el país tiene instituciones que puedan ser prestigio y certeza.

Al ser increpado por personas que estaban presenciado el encuentro respondió: “si no somos capaces de investigar un homicidio con éxito, si no somos capaces de salvaguardar lo más sagrado estamos fallando y estamos fallando de una forma muy grave”.

“No es un tema de cifras, es un tema de historias de vida. Y no son 43, es una realidad cotidiana que no se resuelve y no hemos sido capaces de resolver un homicidio”, dijo.

