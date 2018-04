Meade dice que no declinará a favor de Anaya

Coahuila

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, descartó declinar por Ricardo Anaya, y acusó que este rumor es una mentira más de Andrés Manuel López Obrador para distraer la atención de su falta de palabra.

"Meade no declina en ningún sentido, Meade no declina en su deseo de que los departamentos ayuden a los damnificados y no declina en su aspiración a lo que estoy seguro será realidad el primero de julio", dijo.



De gira por Ramos Arizpe, Coahuila, indicó que su campaña está fuerte y peleará la final en la elección del 1 de julio.

“Estamos en esta campaña para ganar. No nos interesa cuál sea la final, no nos interesa cuál sea la trayectoria, lo único que le interesa a esta campaña es, el primero de julio, tener la voluntad de la mayoría de los mexicanos y ganar la elección”, dijo.

Respaldó las cifras del Semáforo Delictivo que marca un ascenso en homicidios en estados gobernados del PAN y en la única entidad independiente, Nuevo León.

“Estamos en el noreste del país, y podemos ver lo que ha venido pasando en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, y el contraste pone de relieve con absoluta claridad que hay entidades en donde la inseguridad ha bajado”.

“En el caso de Coahuila, si revisamos, dos indicadores llaman la atención. En los últimos cinco años se han generado más de 500 empleos por semana, y en los últimos cinco años, en Coahuila, la inseguridad ha bajado de manera muy dramática”, contrastó.

De la entidad gobernada por Miguel Riquelme, indicó que en delitos como el robo y el secuestros cayeron cerca del 50 por ciento, mientras que en homicidios, 73 por ciento.

“Siete de cada 10 homicidios que se incrementaron en los últimos dos años, 7 de cada 10 del incremento, se dieron en estados gobernados por el Frente”, enfatizó.