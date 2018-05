La política exterior de México no se ejerce a tuitazos: Meade

José Antonio Meade respondió a Donald Trump luego de que asegurara que los medios mintieron cuando señalaron que llamó “animales” a los migrantes; el presidente de Estados Unidos dijo que sólo se refería a los miembros de la pandilla MS-13.

Fake News Media had me calling Immigrants, or Illegal Immigrants, “Animals.” Wrong! They were begrudgingly forced to withdraw their stories. I referred to MS 13 Gang Members as “Animals,” a big difference - and so true. Fake News got it purposely wrong, as usual!