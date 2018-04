AMLO apuesta por retroceso y violencia magisterial: Meade

Ciudad de México

José Antonio Meade volvió a criticar a Andrés Manuel López Obrador por el tema magisterial.

En su cuenta de Twitter, el candidato de la coalición Todos por México (PRI-Verde-Panal) afirmó que López Obrador apuesta por el retroceso y la violencia magisterial.

El sábado, Meade responsabilizó al candidato presidencial de Morena de estar detrás de la agresión de integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra simpatizantes del abanderado del PRI, en Oaxaca.

"No hay futuro promisorio sin educación de calidad. #YoMero me pongo del lado de los buenos maestros. Los apoyaré con capacitación y salarios dignos. Vivirán mejor. Lamentable que @lopezobrador_ apueste por el retroceso y la violencia magisterial. No pasarán", escribió Meade en Twitter.



El sábado, integrantes de la sección 22 de la CNTE agredieron a militantes del PRI y el Verde en un mitin de José Antonio Meade, en Puerto Escondido, Oaxaca.

Los maestros realizaron una marcha para rechazar la evaluación docente y al llegar a la zona del mitin, comenzaron a jalar las vallas y las lanzaron contra el personal de seguridad, lo que provocó la trifulca.

Luego de que Meade lo culpó de provocar el enfrentamiento, Andrés Manuel López Obrador lo calificó de "ternurita".

El abanderado presidencial de Morena, PT y PES calificó de lamentable lo ocurrido en Puerto Escondido entre maestros de la Coordinadora y simpatizantes priistas.

"Hoy hubo un incidente lamentable en Oaxaca y me echa la culpa el candidato del PRI ¿qué le mando decir al candidato del PRI? ¡Ternurita! ¡Ternurita! ¡Apúrate porque te va a ganar Margarita! No quería contestar, pero ahí está, suave, suave, puro amor y paz", afirmó.