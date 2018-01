La traición de Duarte duele al PRI, dice Meade en Veracruz

Veracruz

El precandidato a la Presidencia de la coalición PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, aseguró que al priismo "le duele" la traición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien permanece en una prisión acusado de corrupción, entre otros delitos, pero aseguró que las acciones del ex gobernador no definen a los militantes del partido.

TE RECOMENDAMOS: Meade llega a Veracruz para encabezar reunión con priistas

"Hay que hablar claro, hay que ser muy contundente y de frente a todo el priismo que nos escucha: nos duele, nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado con la corrupción. Nos duele que Javier Duarte haya lastimado nuestro prestigio, nos duele porque no nos define y no nos describe", aseguró en una reunión con priistas.

De gira por Boca del Río, Meade Kuribreña acusó de corrupto al abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por defender a los criminales y sus colaboradores que "son grabados recibiendo dinero".

José Antonio Meade aludió, sin mencionarlos, a los ex colaboradores de López Obrador, René Bejarano, Gustavo Ponce, Carlos Imaz, Luis Costa Bonino y de Eva Cadena.

TE RECOMENDAMOS: Meade ofrece créditos al alcance de los campesinos

"Corrupción es quien es grabado recibiendo dinero y pretende regresar a la Cámara de Diputados. ¿Esa corrupción a dónde se va a ir? Corrupción es el que vive en efectivo para no pagar impuestos y ocultar sus ingresos. ¿Esa corrupción a dónde se va ir? Corrupción es Andrés Manuel López Obrador que viene aquí a defender a los narcos y a defender a los corruptos. ¿A dónde se va ir?".

El precandidato aclaró que al priismo de Veracruz no lo define la corrupción, ni la impunidad. Por el contrario, dijo, lo define la emoción del servicio, la vocación por el trabajo, la vocación de triunfo.

El aspirante aseguró que sí es posible que Veracruz se convierta en un estado seguro, con igualdad y con más trabajo.

"Es por ese Veracruz que nos queremos reivindicar, que saldremos a dar la cara, Y en ese compromiso estará el triunfo de las mejores causas de Veracruz, juntos los priistas vamos a caminar y vamos a ganar", dijo.













OVM