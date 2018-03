Meade a Anaya: no fue la PGR la que lavó dinero ni fue a Atlanta

Ciudad de México

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, rechazó que la PGR tenga una actuación facciosa en el caso de Ricardo Anaya y advirtió que realiza su trabajo, además de que no fue la dependencia la que se fue de viaje a Atlanta todos los fines de semana ni la que puso una fundación para construir un edificio.

Agregó que tampoco fue la Procuraduría la responsable de comprar una planta industrial y venderla después a una facturera; no lavó dinero para efecto de hacerse llegar de recursos.

"Acá, la PGR, en su caso, está haciendo su trabajo y quien tiene que explicar todos esos elementos que, son públicos, el contrato de compra-venta es público, la propiedad de la bodega industrial es pública, la fundación es pública, lo que se hizo con la fundación es público", sostuvo en entrevista al término de su reunión en el Club de Industriales.

TE RECOMENDAMOS: Meade pide a Anaya no esconderse tras un video

El aspirante de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza señaló que cada quien es responsable de las decisiones que ha tomado en vida. "Estamos aspirando a buscar la Presidencia de la República y, en consecuencia, tenemos que afrontar las responsabilidades de todas y cada una de nuestras decisiones que hemos tomado en lo público y en lo privado".

Según Meade Kuribreña, los datos que se han dado conocer contra el aspirante de la coalición Por México al Frente son públicos, por diferentes fuentes desde hace mucho tiempo y son los que él tiene que explicar.

"Yo tendré que asumir los míos, de 20 años de trayectoria pública y cada quien tiene que asumirlos sin pretender esconderse atrás de ningún elemento", recalcó.

El aspirante presidencial insistió que cuando un funcionario público no vive conforme a sus ingresos y no puede explicar su patrimonio, pues es una señal de alarma y de preocupación.

Opinó que sería un equivalente a que él dijera que la Auditoría Superior de la Federación está siendo usada facciosamente, pero aclaró, que "yo estoy en el ánimo de hacer mi trabajo con la Auditoría Superior de la Federación y de explicar cada una de las observaciones que se derivaron de mi gestión".

"Y si yo saliera hoy a decir que se está haciendo un uso faccioso de la Auditoría Superior de la Federación sería absoluta y profundamente irresponsable", resaltó.

El candidato priista reiteró que como servidor público asume cada uno de sus actos, "puedo explicarlo, defenderlo, como puedo explicar y defender mi patrimonio. Quien no lo puede hacer en eso debiera concentrarse, y nada de las cosas que dijo hizo la PGR. Todas y cada una fueron cosas que hizo quien hoy está siendo investigado; como quien también debiera ser investigado, quien lleva 15 años sin poder explicar de qué vive".

Dijo que también el también candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, no ha podido decir de qué ha vivido en 15 años y, no debiera de haber ninguna duda, "ni de nuestro patrimonio, ni de nuestra forma de vida, no debiera de haber ninguna duda de cómo nos hemos mantenido por 15 años".

José Antonio Meade se pronunció en favor de ministerios públicos autónomos y de modificaciones a la Ley de Responsabilidades para que haya pruebas de consistencia en lo patrimonial.

"Nosotros pensamos que la solución definitiva en el tema de la corrupción es la autonomía de los ministerios públicos, así lo seguimos pensando y así nos pronunciamos desde el principio", puntualizó.





EB