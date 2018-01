No se pueden tener políticas públicas por región: Meade

Hermosillo

El precandidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza, José Antonio Meade, propuso una agenda de cinco puntos con la cual buscará reducir los daños al medio ambiente de llegar a Los Pinos.

"Una agenda respetuosa con el medio ambiente que resuelva los problemas que hoy tenemos los mexicanos tendría primero que evitar el desperdicio de alimentos de agua para acabar con la carencia alimentaria del país, segundo ampliar el acceso a una matriz energética y limpia en los hogares, tercero tendría que reivindicar el derecho al disfrute turístico de recreación investigación y de parques nacionales, cuarto, tendría que fomentar el movimiento hacia la aplicación del concepto de ciudades inteligentes con servicio de calidad y quinto tendría que impulsar a fondo el potencial que tiene México para generar energías limpias".

Durante el quinto foro Puntos de Encuentro, Meade también se refirió a la propuesta que hizo el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, sobre legalizar el uso recreativo de la mariguana en las zonas turísticas. El precandidato opinó que no pueden tener una política pública diferente para distintas regiones.

"Me parece que lo que debo de tener consistencia es en la política pública y en que tenemos que tenerla por lo menos de manera regional, lo que no podemos tener es una política pública diferente para distintas regiones y diferente entre países un entorno en donde en algunos estados si sea legal y en la Federación no lo sea, o un entorno en donde algunas regiones lo es y en otras no, no ayuda nada. Lo que sí me parece y llevamos empujando como país muchos años es que tiene que haber un debate serio, y un debate que coordine a ese fenómeno que tiene implicaciones que van más allá de la frontera para que lo enfrentemos le hagamos y nos hagamos cargo de manera regional".