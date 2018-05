Lee aquí la entrevista completa de #MEADEenMILENIO

Ciudad de México

El candidato a la Presidencia por la coalición 'Todos Por México', José Antonio Meade, conversó con Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Carlos Puig, Azucena Uresti, Jesús Silva Herzog y Juan Pablo Becerra sobre su candidatura a la Presidencia, su paso por Sedesol, entre otros temas.

Lee aquí la transcripción de la entrevista a Meade.

Carlos Marín: ¿Cómo les va? Nos acompaña esta vez José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición de tres partidos a la Presidencia de la República, uno de ellos el PRI, otro el Verde, y otro ¿cuál?

José Antonio Meade: Nueva Alianza.

Carlos Marín: Nueva Alianza. Está aquí de nueva cuenta Juan Pablo Becerra Acosta, Azucena Uresti, el doctor Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva-Herzog Márquez y mi tocayo Carlos Puig. Candidato. pues bienvenido aquí a Milenio.

José Antonio Meade: Carlos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, me da mucho gusto saludarlos y poder tener un dialogo amplio y espero nutrido.

Carlos Marín: Vamos a comenzar si les parece dándole la palabra a la reina del debate oficial, Azucena Uresti, y después nos vamos como las manecillas del reloj.

Azucena Uresti: Me parece bien.

José Antonio Meade: Las manecillas del reloj ¿hacia adelante o hacia atrás?, porque hay las dos opciones, hacia adelante y hacia atrás.

(Risas)

Carlos Marín: No, hacia adelante.

Azucena Uresti: Muy bien, gracias, gracias, bienvenido candidato, gracias por estar con nosotros.

José Antonio Meade: Azucena, le vamos a poder dar seguimiento a los diálogos que empezamos hace unas tres semanas.

Azucena Uresti: Hace algún tiempo efectivamente, oiga candidato, hace unos días, hablando de recordar algunas situaciones del pasado reciente, usted dijo que iba a jugar el partido completo, pero vamos ya como en el minuto 38, estamos es decir por terminar el primer tiempo y usted hoy va perdiendo por goliza ¿cómo va a remontar en el segundo tiempo? ¿Cuál es la estrategia?

José Antonio Meade: Déjame platicarte un poco porque creo que vale la pena ponerlo en perspectiva, son 196 países en el mundo, de esos 176 tienen elecciones, ¿sabes cuántos resuelven las elecciones por encuestas, de los 176?

Carlos Puig: ¿Cómo por encuestas?

José Antonio Meade: Que resuelva la elección por encuestas.

Carlos Puig: Pues ninguno.

José Antonio Meade: Ninguno, ese es el punto, las elecciones se resuelven frente a la boleta el día de la elección, si las encuestas tuvieran capacidad predictiva pues ya es alguno de estos 176 países se hubiera resuelto ¿pa' qué hacemos elecciones? nada más encuestas, son más baratas, son más fáciles y ya resolvemos la elección y no jugamos la elección completo.

Esta elección tiene dos particularidades. Uno: va a ser la más corta en nuestra historia, es una elección que dura en estricto sentido 90 días, mucho más corta que otras elecciones que hemos visto antes. Dos, es una elección donde concurrirán la mayor el mayor número de candidatos en nuestra historia, van a haber 18 mil candidatos por cada coalición, eso la hace una elección pues muy difícil de pronosticar y de leer. Nosotros estamos confiados en que tenemos el mejor perfil, la mejor propuesta que vamos a ganar y vamos a correr la elección completa.

Azucena Uresti: ¿Va a remontar el marcador en el segundo tiempo?

José Antonio Meade: Todavía tengo parte del primero, según tu propia cuenta, todavía le quedan siete minutos al primer tiempo, la pausa de medio tiempo, el segundo tiempo completo, posibilidad amplia de hacer campaña, de convencer, porque además los tiempos en campaña son distintos, la gente está atenta ya a perfiles y propuestas, no lo estaba antes de que empezara la campaña, por eso hay que correr los 90 minutos en la convicción de que perfil y propuesta es lo que va a ganar esta elección.

Carlos Puig: Yo pensaba empezar por otro lado, pero voy a seguir por donde va, por donde empezó Azucena.

José Antonio Meade: ¿Por el fútbol?

Carlos Puig: No, no, no, por las encuestas, por las encuestas, según el sitio de encuestas Oraculus, que hace no una mezcla, hace una cosa bastante más refinada.

Es un agregador de encuestas, parecido un poquito al de Nate Silver.

Carlos Puig: Sólo de las encuestas publicadas, ¿no?

José Antonio Meade: Es correcto.

Carlos Puig: Bueno, hoy que chequé, están las cifras así: 45, López Obrador; 29, Ricardo Anaya, y 18.5, José Antonio Meade Kuribreña. Se antoja difícil que Anaya alcance a López Obrador, y se antoja difícil que Meade alcance a Anaya.

José Antonio Meade: No, eh, déjame decirte...

Carlos Puig: ¿Tienes otras cifras tú?

José Antonio Meade: No, no, no, no, no, deja tú los agregadores, el agregado de Oraculus está simulado en un agregador de Estados Unidos, muy conocido, que se llamaba Cinco Treinta y ocho, Five Thrityeight. Ese agregador llegó a tener a Hillary con probabilidad de triunfo tres o cuatro semanas antes de la elección casi en el 90 por ciento, si no me acuerdo mal, la llego a tener en el 86 por ciento de probabilidad del triunfo, por eso se tienen elecciones, por eso sale uno a la calle, por eso sale uno a tocar puertas, a recorrer colonias, a platicar con la gente para convencerlos de una propuesta y de un perfil y regreso un poco a lo mismo, si fuesen predictivas las encuestas, pues no tendríamos elecciones.

Azucena Uresti: O sea, ¿no le preocupan las encuestas?

José Antonio Meade: No me preocupan las encuestas, me preocupa perfil y propuesta, en las campañas hay noticias, eventos, propuestas, contrastes, circunstancias, vemos todos los días a los candidatos hacer y decir y todos los días reflexionar con un elemento adicional que es interesante en la arquitectura de las elecciones, a esta elección le quedan tres tiempos, no solamente los siete minutos que Azucena nos da para el primero y luego el segundo tiempo completo, sino que la arquitectura de la elección que a mí me parece interesante tiene tres momentos.

Un momento de aquí a tres días antes de la jornada electoral de máxima transparencia, todo lo que hacemos, lo que decimos los candidatos, los medios lo que buscan es poner atención absoluta y darle la máxima difusión a todo lo que está sucediendo, y ahí los ciudadanos y los candidatos tratamos de llevar la discusión hacia las propuestas y los perfiles.

Y después tenemos que guardar silencio, tres días en donde vamos a guardar silencio ciudadanía y candidatos, son tres días de reflexión, tres días en donde en familia tratamos de ver qué escuchamos, qué nos gustó, qué nos convenció, qué no nos gustó; y luego en la intimidad de la urna se vota y en esa intimidad de la urna toma uno una decisión en términos de a quién quiere confiarle el destino del país, de nuestras familias y nuestros hijos.

Son tres momentos muy diferentes y el definitivo es el que tenemos frente a las urnas y no hay que irnos muy lejos, si nos vamos, México hace dos años pues el resultado electoral no lo predijo ninguna de las encuestas en los estados y el resultado electoral, que no favoreció por cierto al PRI en esa elección, no la pronosticó nadie, nadie hubiera podido predecir cuál es el resultado, pero me voy más cerca en el tiempo en una elección presidencial, Costa Rica hace un mes, segunda vuelta en la elección, el candidato puntero, una semana antes de la elección, 20 puntos arriba, el día de la elección, el que iba atrás por 20 puntos le ganó por 20 puntos.

Azucena Uresti: Usted tendría que irse como 5 puntos diarios más o menos, ¿no?, de aquí a la elección, es optimista al respecto.

José Antonio Meade: Pero yo vuelvo a insistir, no es un tema diario, es un tema de tres momentos, donde tenemos oportunidad de hacer propuestas y presentar perfiles y en donde la definición se toma frente a la urna en responsabilidad, por eso los tres tiempos, por eso el tiempo y por eso se hacen elecciones y campaña, si no, estos 174 países o 176 solamente harían elecciones y le preguntarían al Oraculus, yo no le apostaría al Oraculus los resultados de la elección.

Carlos Marín: Para completar el tema.

Carlos Puig: Es una brújula, digamos Oraculus.

José Antonio Meade: Es un agregador de información.

Carlos Puig: Pero aquí estamos hablando, en esta guía de Oraculus, no es una profecía, es una guía para orientarnos de que hay una diferencia de 11 puntos entre Anaya y José Antonio Meade y de 27 puntos hacia López Obrador, entonces ¿cómo piensas remontar eso?

José Antonio Meade: Como en todas las elecciones, con perfil y con propuestas, para eso son las campañas, para que uno pueda presentarse frente al electorado y decirle este soy y esto quiero hacer, esto propongo para que el país salga adelante, las elecciones son para eso, sino pues lisa y llanamente el más conocido antes de que empiece un periodo electoral pues ganaría siempre.

Carlos Puig: Pues eso es lo que está pasando.

José Antonio Meade: Y ese no es el caso, ese no es el caso.

Carlos Puig: Pero a ver, yo creo que sabes los datos.

José Antonio Meade: Oye las manecillas del reloj.

Carlos Puig: Perdón, es que es el mismo turno, a ver Carlos, es el mismo turno.

Carlos Marín: Ya chole de estadísticas y promedios.

Carlos Puig: Pero el cambio de Enrique Ochoa algo confiesa hay una pequeña confesión de parte de que algo no anda bien.

José Antonio Meade: Claro, por supuesto que tenemos que hacer ajustes, en la campaña se va uno moviendo diario.

Carlos Marín: Y vamos ajustando esta conversación porque ese es un giro temático de esta reunión por favor, si les parece, me toca a mí.

José Antonio Meade: Déjame solo redondear la idea, el punto es: las campañas cuentan, las elecciones se pierden y se ganan en las campañas y si uno no agota la campaña, pues entonces lo que haríamos en México y en el resto del mundo, vamos a hacer una encuesta hoy, en el minuto 38 del primer tiempo y el que vaya ganando ahí muere, nos ahorramos una lana en spots, nos ahorramos un chorro de tiempo, nos ahorramos complicaciones, ya no le digamos al país que queremos hacer, no le presentemos propuestas, ya no le digamos quiénes somos.

Azucena Uresti: No, claro.

José Antonio Meade: No presentemos contrastes, porque ya da igual, ya habló Oraculus, vamos a esperarnos.

Azucena Uresti: Si el marcador va 5-1, entonces hay que cambiar la estrategia.

José Antonio Meade: Vamos a jugar en el estadio completo.

Carlos Marín: Se está tornando la cancha muy deportiva y esto se trata, supongo, de una gesta política, como suelen hacerlo los políticos, cada rato, cualquier cosa, cualquier estornudo es histórico, en este caso parece que sí lo es, yo quiero plantearle al candidato...

José Antonio Meade: Yo sí lo creo, histórico y épico, hasta por su escala.

Carlos Marín: Y a veces patético,

Juan Pablo Becerra: Y a veces aritmético, a propósito de las estadísticas y promedios:

José Antonio Meade: Hasta por la escala, eh, 30 elecciones locales, lo más que había visto este país eran 16, nunca en nuestra historia habíamos tenido una renovación de poderes de este tamaño, nueve elecciones gubernamentales, en donde viven el 40 por ciento de la población, la Presidencia y los congresos federales, sí es una elección épica, sí es una elección fundacional.

Carlos Marín: Yo quiero plantearle al candidato este conjunto de datos que parecen jugar en contra de su eventual triunfo el día de la elección. Uno: cargar con el escapulario del PRI; otro, cargar con el escapulario del gobierno y me parece que ha sido un, desde mi punto de vista, gravísimo error no solamente la intervención de la Procuraduría General de la República en la contienda, sino que José Antonio José Antonio Meade no haya condenado y pedido, digamos, que se judicialice la participación de la Procuraduría General de la República en la elección.

José Antonio Meade: Mira, yo creo que es un tema bien importante, en una elección, uno efectivamente contrasta perfiles, historias y decisiones y yo creo que vale la pena pensar qué tendríamos que hacer hacia adelante en el tema fundamental, entre otros en la elección, que es el de la corrupción, pero yo creo que aquí vale la pena hacer un poco un paréntesis, es bien difícil culpar a una autoridad de las decisiones personales, no me meto a la investigación especifica porque no la conozco, pero ¿cuáles son un poco los datos que vemos en los dos casos?, si en el de Andrés Manuel algunos de los cuales salen en el debate y en el de Ricardo sin que crea yo que valga la pena un poco hablar mucho sobre ellos y más bien hablar sobre lo que deberíamos de hacer hacia adelante.

Los datos concretos en el caso de Ricardo es una familia viviendo en Atlanta, con cargo a un ingreso que no fue revelado en su declaración 3d3, esto es lo que revela en la 3de3 pues no le alcanza para financiar los gastos allá, ahí no entra la autoridad, la autoridad no te dice: 'oye manda la familia Atlanta', uno. Dos, una fundación a la par a la cual construyes un edificio, pues ahí tampoco media la autoridad. Tres, un funcionario público que compra una nave industrial, pues ahí tampoco media la autoridad. Cuatro, un funcionario público que vende la nave industrial a una empresa fantasma, eso tampoco se le puede imputar a la autoridad, y los cuatro elementos en su conjunto ameritan que se haga de revisión.

En el caso de Andrés Manuel, una declaración 3de3 en donde dice no tener patrimonio, que de entrada ya es una cosa muy importante, que cuando se compara con el registro público de la propiedad de la ciudad, pues resulta ser incompatible con su dicho.

Una gente que lleva años sin declarar, ¿cuáles son sus ingresos? ¿cómo vive? ¿qué tiene?, por cierto, un partido en donde se manejan 3 mil millones de pesos en los últimos años y en donde están sus hijos y la mitad de sus hermanos. Son recursos públicos, si fuera una dependencia de gobierno, imagínense la mía, de cualquiera de las que maneje y que yo hubiese tenido en la nómina a mis hijos, pues hubiese sido un escándalo, pues acá igual, en el contraste de trayectorias, esas definiciones y esas dudas, pues son definiciones y que sí tienen que explicarse, y hacia adelante, que tendríamos que hacer para que no tuviéramos estas dudas, porque tampoco es tan complicado.

Yo he presentado y se entiende a lo mejor poco qué implica, pero he presentado la 7de7, y he invitado a otros a que hagan lo mismo, ¿qué quiere decir la 7de7?, ¿qué implica? Básicamente implica revisar que lo que declaro que tengo, lo que yo declaro que tengo que lo que hago en mi patrimonio sea consistente con la realidad y lo único que tengo que hacer es revisar lo que yo dije que tenía con el registro público de la propiedad y si no coincide, habría que dar una explicación. Dos, si mis fuentes de ingreso son las que yo dije que eran mis fuentes de ingreso y eso también se puede públicamente validar, hacia adelante para que no hubiese ninguna duda de candidatos ni funcionarios, lo que tendríamos que hacer es llevar a todos a que presenten una declaración en donde podamos revisar que sea congruente la evolución patrimonial dictaminada por un tercero.

Carlos Puig: ¿Por qué no presentaste la 3de3 hace dos años cuándo el gabinete presidencial decidió no presentarlo?

José Antonio Meade: Porque la presente Carlos, hace 20. Déjame explicarte.

Carlos Marín: Candidato está usted dando esquinazo a lo que yo planteé, agotemos el punto, lo que acaba usted de explicar respecto de uno y otro creo que está suficientemente dicho por usted y en los medios, digamos, a mí lo que me sorprende es que no haya...

José Antonio Meade: Los medios, los tres cuartos y los enteros.

Carlos Marín: A mí lo que me sorprende no es esto que usted emplea como parte de su campaña para señalar probables o reales deficiencias o defectos o ilegalidades o faltas administrativas de sus adversarios, sino que no se deslinde completamente de un instrumento que es de procuración de justicia que en este caso jugó, desde mi punto de vista, jugó sucio en apoyo de usted.

José Antonio Meade: Sí, sí, sí, sí. pero no estoy de acuerdo en que, primero, nada de lo que yo dije ahorita se desprende de una actuación de la Procuraduría General de la República.

Carlos Marín: No, pero yo me refiero a que no ha condenado usted.

José Antonio Meade: Déjame terminar porque yo creo que es importante el matiz, vamos a suponer que hubiera sido al revés, vamos a suponer que resultara que yo no puedo explicar mi patrimonio, vamos a suponer que resultara que yo, desde el gobierno, hice negocios, vamos a suponer que resultara que yo, desde el gobierno, le di empleo a mis hijos, ¿no estarían ustedes en este mismo espacio pidiendo que se hiciera una investigación?

Carlos Marín: Sí, sin duda, pero ese no es el planteamiento a lo que le digo...

José Antonio Meade: Espérame, Carlos...

Carlos Marín: Sino que no haya un deslinde de esta actuación de un órgano del gobierno mexicano para no decir un deslinde mucho más profundo de un PRI...

José Antonio Meade: Es que yo te voy a decir, es como si yo dijera ahorita, y creo que es un tema al que vale la pena entrarle, que la Auditoría Superior de la Federación no tendría por qué investigar mi gestión en Sedesol, como si yo saliera a argumentar que la Auditoría Superior de la Federación, que depende de legislativo, que presidió Anaya, no tendría por qué investigar mi gestión porque ese sería un uso faccioso.

Carlos Marín: Eso me responde y le doy la palabra a Jesús Silva Herzog, por favor ya para variar el tema, Azucena, si me haces favor.

José Antonio Meade: Yo creo que vale la pena entrarle de fondo al tema, yo podría decir, en idéntico caso, en idéntica circunstancia, que la Auditoría Superior de la Federación, que depende del legislativo, un legislativo en donde el presidente era Ricardo, no tendría por qué meterse a auditar mi gestión y yo digo lo contrario.

Qué bueno que se metió la Auditoría Superior de la Federación, qué bueno que la Auditoría Superior de la Federación acredita, primero, que en mi gestión no hubo una sola irregularidad, que da fe de que cooperamos en el deslinde de responsabilidades y que da fe, además, de que fui mucho más lejos en mi gestión para aclarar ese y cualquier otro desvió, no sólo por arriba lo que revisó la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros en la secretaría hicimos nuestras propias auditorías, y eso resultó en que se separaran a más de 460 funcionarios, por cierto, con un incidente, nunca se habían separado un número tan importante de funcionarios.

Carlos Puig: ¿Cuál es el mayor nivel de estos funcionarios?

José Antonio Meade: Hay de todo.

Carlos Puig: El oficial mayor de Rosario no supo nada, Rosario no supo nada, ¿ningún subsecretario no supo nada?

José Antonio Meade: Carlos, los que se separaron fueron de mi gestión, los demás los está investigando la Auditoría Superior de la Federación y la PGR, no el secretario, ¿al secretario que le toca en su gestión? Revisar lo que está pasando, tomar las medidas correspondientes...

Carlos Puig: ¿Presentaste denuncias...

José Antonio Meade: Sí, claro.

Carlos Puig: ...contra algún alto funcionario?, es decir, algún subsecretario, al oficial mayor

José Antonio Meade: Oye Carlos, uno no presenta denuncias contra un funcionario, uno denuncia hechos, no le toca a uno deslindar el nivel, yo presento hechos frente a la Procuraduría General de la República y frente a la Auditoría Superior de la Federación, que vuelvo a insistir, no depende del ejecutivo, ¿qué tenemos que hacer hacia adelante?

Carlos Puig: ¿Te encontraste un cochinero en Sedesol cuando llegaste?

José Antonio Meade: A ver, yo di cuenta.

Carlos Puig: ¿O no?

José Antonio Meade: No, la Auditoría Superior de la Federación...

Azucena Uresti: ¿No vio nada?

Carlos Marín: A ver, están impidiendo que tome la palabra Jesús Silva-Herzog.

Silva-Herzog: Pienso que está fluyendo la conversación en un punto interesante, yo me detengo un momento.

Carlos Marín: Ah, bueno, yo por ti, Chucho

Silva-Herzog: Esta conversación me parece...

Carlos Puig: ¿Te encontraste un cochinero o no?

José Antonio Meade: Te voy a decir...

Carlos Puig: Es decir, ¿todo esto de la Auditoría tú lo viste?

José Antonio Meade: A ver Carlos, Carlos, espérame, aguanta los bisteces, tranquilo hermanito, tranquilo, tranquilo. La Auditoría Superior de la Federación, tiene un papel qué jugar...

Carlos Puig: Sí.

José Antonio Meade: ...el secretario tiene un papel que jugar, la Procuraduría General de la República tiene un papel que jugar, ¿qué me toca a mí secretario de Desarrollo Social? Primero, revisar si la estrategia está funcionando o no, revisar si estamos siendo efectivos en combatir la pobreza o no, ¿qué fue lo primero que hicimos? Cambiar la estrategia, porque la estrategia que veníamos siguiendo hasta el momento no estaba siendo útil para efectivamente combatir la pobreza, eso fue lo primero que nos encontramos en lo que es la función del secretario de Desarrollo Social, ¿Qué hicimos? Cambiamos la estrategia, metimos a más niveles de gobierno, a más secretarías del estado en el proceso, y se abatió la pobreza en 2.1 millones de mexicanos que estaban en pobreza extrema, recibieron un acompañamiento que les permitió aliviar esa situación, eso fue lo primero que a mí me toca.

Luego, mi gestión es auditada por la Auditoría Superior de la Federación, a ellos les toca auditar, una instancia de investigación que no depende del ejecutivo, una instancia autónoma que depende del legislativo, frente a esa investigación, que toca hacer a una instancia que a eso se dedica, ¿qué le toca hacer al secretario? Coadyuvar en la investigación, coadyuvé en la investigación sin duda, todos los elementos que se nos pidieron, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la PGR, se entregaron, ¿qué más me toca hacer en mi gestión? Pues revisar que esté funcionando bien la Secretaría, ¿qué encontramos? Que habían muchos elementos que no estaban funcionando bien, los auditamos y resultaron en suspensiones, eso es lo que le toca hacer a cada quien, a mí, dirigir la política social, por sus resultados, ¿la estrategia funcionó? Sí, ¿cómo mido que la estrategia funcionó?

Después de mi gestión había más mexicanos que habían superado la carencia educativa, ¿eso qué quiere decir? Que habían más niñas y niños que estaban yendo a la escuela, que había más mexicanos con acceso a la salud, ¿en qué magnitud? Siete millones de estudiantes se afiliaron al Seguro Social, ¿eso qué implica en la vida de estos estudiantes? 60 mil estudiantes, al día de hoy fueron intervenidos quirúrgicamente en el IMSS sin que se afectara su patrimonio o el de sus familias, con cargo a esa gestión, más mexicanos después de esa gestión habitaron una casa digna y les llegaban servicios a su casa y más mexicanos tenían certeza alimentaria, eso es lo que me tocaba a mí hacer en Sedesol y se hizo muy bien, los resultados fueron resultados buenos, tanto que la Coneval sugiere que esa estrategia nacional se conserve, tanto que nosotros planteamos en campaña no sólo preservarla, sino hacerla mucho más amplia para que no revisemos sólo esos seis derechos, sino todos, para ver casa por casa, en cada familia, cómo podemos ayudar a que les vaya mejor, esa es mi gestión.

En materia de rendición de cuentas, ¿qué me toca hacer? Me toca que cuando la Auditoría Superior de la Federación detecta alguna anomalía, cooperar con ellos y con la PGR, ¿lo hicimos? Sí, sin duda, ¿qué más me toca hacer? Que cuando hubiera alguna irregularidad, ¿qué fue lo que vimos? Vimos por ejemplo promotores y delegados que falsificaban huellas digitales para quedarse con las tarjetas de los adultos mayores, ¿qué fue lo que hicimos? Lo denunciamos con cargo a lo cual se suspendieron.

Nos tocó hacer en esta arquitectura, nos tocó hacer a cada quien lo que le corresponde.

Jesús Silva-Herzog: Hacer cada quien lo que le corresponde en un ámbito político es también hacerse responsable de las circunstancias y del entorno, se nos presenta usted aquí como una isla de probidad y deficiencia en un estercolero, en una atmosfera de una terrible corrupción pública.

En el debate de hace tres semanas, el candidato Ricardo Anaya le hizo una pregunta que se necesita responder con un monosílabo ¿Enrique Peña Nieto es a su juicio un hombre honesto?

José Antonio Meade: Sí, yo fui secretario de Hacienda de dos presidentes, del presidente Calderón y del presidente Peña, en los dos casos me tocó ver a dos presidentes que, con honestidad, desempeñaban sus funciones.

Ahora, la pregunta importante en esta elección nos regresa a lo que planteaba Carlos Marín y nos regresa a lo que toca hacer a cada quien, ¿Ricardo lo es? No, hizo negocios desde el poder, ¿Andrés Manuel lo es?, No, ¿quién está en la boleta? Está un funcionario que dedicó toda su vida al servicio público y que no tiene un solo escándalo, está un funcionario que ha dado buenos resultados, está un funcionario que puede explicar cómo ha vivido, está un funcionario. Además, que puede hacer propuestas y defenderlas, y en la boleta hay otros dos candidatos, uno de los cuales no puede explicar cómo vive, que está en la boleta, y otro de los cuales no puede explicar sus negocios, que está en la boleta, en ese entorno, yo me presentó como un candidato que no ha tenido un sólo escándalo, que no ha tenido un sólo peso al margen de la ley y que en todos los casos actuó con probidad en acción y por omisión.

Carlos Puig: ¿Por omisión?

José Antonio Meade: Ni por omisión.

Jesús Silva-Herzog: Pero un funcionario se presenta a otro puesto público no a un cargo electivo, presentarse nuevamente con las credenciales de servidor público me parece que difícilmente puede entrar en sintonía con la atmosfera publica de este momento, no se ha decidido lea elección se decida con el voto pero creo que ya se decidió el carácter de esta elección y el carácter de esta elección es la del cambio ¿es continuidad o cambio?, y en ese sentido las credenciales del servidor público son credenciales que no son valiosas en el 2018.

José Antonio Meade: Hay dos elementos, primero, por supuesto que es una elección de cambio, ¿nadie está planteando la continuidad?

Jesús Silva-Herzog: ¿Y por qué votaríamos por el partido de Peña Nieto para buscar cambio?

José Antonio Meade: 'Pérame, Chucho, déjame te contesto, el cambio implica diferentes modalidades, hay un cambio que tiene punto de partida, que eso es lo que yo propongo, y el punto de partida implica reconocer lo que está mal y hay mucho que está mal, está mal la seguridad. No hemos avanzado lo suficiente contra la pobreza, tenemos problemas graves en el tema de la corrupción, que tenemos que enfrentar con cambios institucionales, es lo que estoy planteando, hay algunos otros cambios que, a mi juicio, no tienen rumbo, y yo no creo que el carácter de la elección esté definido, yo creo que la elección, al final, va a ser un tema de confianza, ¿quién genera confianza o no en este país en su rumbo?

Azucena Uresti: ¿El PRI genera confianza?

José Antonio Meade: Sí genera confianza y te voy a decir por qué, ¿qué es lo que están viendo hoy los mercados? y lo estábamos viendo hoy en la mañana.

Azucena Uresti: Bueno, díganos en la población, no sé si en las élites.

Jesús Silva-Herzog: Los mercados no votan.

José Antonio Meade: 'Pérame, Azucena, yo no estoy hablando de las élites, no estoy hablando de los mercados que votan o no, estoy viendo si los planteamientos generan hacia adelante para la gente, no estoy hablando para las élites, estoy hablando para la gente que está preocupada y que su dinero le alcance y que su dinero le va a alcanzar menos si pierde la confianza en el país, o ¿tú crees que si hay una devaluación, que si hay una corrida o si suben las tasas de interés o que si se deja de invertir, ese no es un problema para las familias?

Azucena Uresti: O un alza en las gasolinas, por ejemplo, que está a 20 pesos el litro de Premium.

José Antonio Meade: 'Pérame, Azucena, en el caso de la confianza hacia adelante y qué implica para la gente, para la gente confianza implica que se invierta, si se invierte se genera empleo, si se genera empleo se combate a la pobreza, si se pierde la confianza, se deja de invertir, ¿qué estamos debatiendo en estos días? Estamos debatiendo justamente si uno de los candidatos implica la posibilidad de generar condiciones de confianza o no, de generar espacios para la inversión o no, de con cargo a ello, generar la posibilidad de que tengamos un empleo o no, y lo que estamos viendo es que esa confianza no está ahí. Y al final, en ese espacio de intimidad, lo que la gente tiene que pensar es qué es el camino o cuál es el camino que le va abrir la posibilidad a ese empleo, cuál es el camino que va abrir la posibilidad de que se invierta.

Cuando hay preocupación, ¿de dónde viene la preocupación?, la gente lo que quiere saber, no los mercados, no las élites, es dónde va a estar el crecimiento y dónde va a estar la certeza y no hay espacios de crecimiento si no hay inversión y no hay inversión si no hay confianza y las familias no viven bien si no hay empleo, por lo tanto la confianza es un elemento central en esta elección y lo que estamos viendo es que hay quien no genera confianza.

Carlos Marín: A ver, va de nuevo Silva-Herzog...

Carlos Puig: ¿No los mercados de inversión pública son los más bajos desde que los contamos?

Carlos Marín: Por favor, Carlos.

José Antonio Meade: No, no Carlos, no.

Carlos Puig: Perdón, lo dicen todos los economistas.

José Antonio Meade: No, Carlos.

Carlos Puig: ¿Entonces todos los economistas están equivocados? El nivel de inversión pública más bajo en los últimos años.

José Antonio Meade: Sí, sí, sí, sí, no, te explico por qué, cambiaste los espacios y las fórmulas de financiar esa inversión, antes en esos momentos de comparación de inversión pública contra inversión privada.

Carlos Puig: Ya dijiste que no.

José Antonio Meade: 'Pérame...

Carlos Puig: Ya dijiste que no, cuatro economistas dijeron eso o diez economistas.

José Antonio Meade: Te estoy explicando por qué, hace 40 años la única fuente de inversión era la inversión pública, hoy tienes, con cargo a que has estado abriendo espacios de inversión, hoy tienes inversión privada en lo que a su vez ha sido inversión pública, por ejemplo, en las carreteras, por ejemplo, en los aeropuertos.

Carlos Puig: ¿Pero la inversión pública es más baja?

José Antonio Meade: Pérame, Carlos, ahora, tienes la posibilidad de tener inversión mixta a través de asociaciones público -privadas, si tú lo computas todo, el monto de inversión pública más el monto de inversión, a través de estos vehículos, más el monto de inversión inducido, te da una inversión total, por eso hiciste las reformas.

Silva-Herzog: ¿Usted sugiere que la elección tiene que ver con confianza?

José Antonio Meade: Eso es lo que creo.

Silva-Herzog: Yo creo que no, yo creo que tiene que ver con la irritación y la indignación.

José Antonio Meade: Yo creo que tiene que ver con todo.

Silva-Herzog: Incluso si pensamos que es un tema de confianza, hay algo que no está generando confianza en la candidatura del PRI, si nosotros vemos la encuesta de Reforma, lo que advertimos es que a la pregunta: ¿Con qué candidato asocia más la inestabilidad? La mayoría responde con José Antonio Meade, es decir, que la opción conservadora, la opción de preservar lo que tenemos está visto como un agente de inestabilidad.

José Antonio Meade: Chucho, estás calificando la opción en términos que no está validada por la propuesta, la propuesta que estamos presentando en esta elección es una propuesta de cambio.

Silva-Herzog: Bueno, si el barniz es cambio, usted representa el cambio.

José Antonio Meade: Cada elección es oportunidad de cambio, ahí nunca, en ninguna elección se ha quedado igual, no se quedaba igual en las épocas en las que el PRI era partido hegemónico, tu revísalo, no era el mismo el PRI de Echeverría, que el de López Portillo, que el PRI de De la Madrid, que el PRI de Salinas, y era el mismo PRI y ese PRI tuvo una plataforma para cada candidatura distinta, con resultados distintos y con posibilidades distintas, esta elección el PRI se presenta, además, haciendo equipo con un ciudadano, y plantea una posibilidad de cambio.

Silva-Herzog: Todos los candidatos son ciudadanos, esa idea de que hay un ciudadano y los otros no son ciudadanos, me parece insostenible.

José Antonio Meade: Déjame entonces matizarlo, en el debate había 124 años de militancia partidista, en mi caso, ninguno, eso sí es diferente y tendrías que reconocerlo.

Silva-Herzog: Eso es increíble, eso no quiere decir que uno sea ciudadano y otros no.

Azucena Uresti: ¿No le pesa el PRI?

José Antonio Meade: Estamos haciendo equipo y vamos a ganar.

Azucena Uresti: ¿No le pesa?

José Antonio Meade: Estamos haciendo equipo y vamos a ganar

Juan Pablo Becerra: Oigan, ya hablaron de quién sabe cuántos temas en esta efusiva ronda, entonces permítame hacer un par de preguntas, retomo lo de Carlos Marín porque sí me parece muy importante y de Héctor también de alguna manera, sí me quedó la impresión, de alguna manera, que con ese video, por ejemplo, de la PGR, que una intervención del estado para favorecerle a usted, o si usted no lo quiere ver así, una intervención del Estado, del gobierno, para favorecer a Anaya, no es un asunto de si lo tienen que investigar o no, qué bueno que lo investiguen, y si es corrupto que se vaya al tambo, igual usted, Andrés Manuel, pero claramente intervino el Estado y eso no se vale.

José Antonio Meade: Yo vuelvo a insistir, es como cuando lo de la Auditoría Superior de la Federación sacó un informe, hace un comentario, hace una declaración ¿Está interviniendo el Estado?, en otras de sus expresiones en la que no depende del ejecutivo, uno podría decir igualmente que cada la Auditoría Superior de la Federación habla de la gestión de gobierno, está haciendo una participación.

Juan Pablo Becerra: Imagínese el escándalo si lo hubieran grabado a usted.

José Antonio Meade: ¿Dónde?

Juan Pablo Becerra: Con su abogado en la PGR o a Andrés Manuel López Obrador

José Antonio Meade: Te lo voy a decir, te voy a decir por qué no, porque yo no estoy sujeto a investigación, porque yo no tengo naves.

Juan Pablo Becerra: Era una hipótesis.

Azucena Uresti: Él tampoco está sujeto a una investigación.

José Antonio Meade: ¿Entonces a qué fue a la PGR?

Azucena Uresti: A comprobar el status, ¿no?

José Antonio Meade: Habría que preguntarle por qué él fue el que fue a la PGR, yo no tengo ninguna razón para ir a la PGR y es una buena pregunta, habría que preguntarle ¿para qué fue a la PGR?

Azucena Uresti: Bueno, porque ya le habían ventilado una investigación que nunca supimos si era real.

José Antonio Meade: No sé, Azucena, a lo mejor tú lo estás defendiendo.

Azucena Uresti: No.

José Antonio Meade: El que fue a la PGR fue él, entonces habría que preguntarle.

Carlos Marín: Sí, no lo citaron.

Juan Pablo Becerra: Dos, esa imagen quedó ahí, entonces, usted fue secretario para sustituir a Rosario Robles.

José Antonio Meade: Correcto.

Juan Pablo Becerra: ¿En un año, ni usted ni sus subsecretarios se enteraron de todas esta cosas de la estafa maestra? ¿no se dieron cuenta absolutamente de nada?

José Antonio Meade: Juan Pablo, por supuesto que sí y actuamos, hay un informe de la Auditoría Superior de la Federación, y ese informe nos pide que entreguemos elementos tanto a la Auditoría como a la PGR, lo hicimos, lo entregamos, coadyuvamos, eso es lo que nos toca, pero te voy a decir más, la estafa maestra, empresas fantasma, ¿quién hace público que una empresa es fantasma?

Juan Pablo Becerra: El SAT.

José Antonio Meade: Una vez al mes, ahí está, ¿por qué se sabe quién firma un contrato con una empresa fantasma? Porque el SAT los publica una vez al mes, los contratos, ¿quién los hace públicos?, la Secretaría de Hacienda, un mes antes de que yo me fuera, se hicieron públicos el 100 por ciento de los contratos del gobierno federal, eso quiere decir que ustedes y cualquiera, puede revisar los contratos, ver quienes fueron las contrapartes, yo vuelvo a insistir, al secretario de Desarrollo Social lo que le toca es conducir la política social y la evaluación del año en el que yo fui secretario de Desarrollo Social, en una pobreza que se mide cada dos años, fue muy buena.

El cambio para el país, el cambio para las familias, para las familias que se levantan todos los días para calentar su casa con leña, para las familias que tenían inseguridad alimentaria y que hoy tienen en un comedor comunitario una alternativa para resolver su problema de alimentación, el cambio para los estudiantes que no sabían que tenían derecho a la seguridad social y que hoy pueden con cargo a esa gestión.

Juan Pablo Becerra: Perdóneme que lo interrumpa, eso está muy bien.

José Antonio Meade: ¡Ah, qué bueno! porque esa es la chamba del secretario de Desarrollo Social.

Juan Pablo Becerra: Por eso pregunté: no sólo ustedes, sus subordinados, ¿no se enteraron? porque yo no veo a nadie imputado de buen nivel.

José Antonio Meade: Toda la información que nos pidieron, para quien tiene la capacidad de hacer las imputaciones que es la Auditoría Superior de la Federación y la PGR se entrego, la Auditoría Federal de la Federación no depende del ejecutivo.

Juan Pablo Becerra: A lo mejor la pregunta sería: ¿qué piensa de la actuación de la PGR en los últimos dos años?

José Antonio Meade: Que deslinde las responsabilidades, yo te puedo dar una opinión de lo mío, de mi vida, de mis circunstancias y resultados y no tengo, ni nadie tiene una duda sobre mí, y el que está en la boleta soy yo.

Carlos Marín: Quiero hacer una acotación, ¿quién se toma en cuenta en este punto candidato?

Juan Pablo Becerra: Me falta una pregunta que es lo mismo, tú nos dices que es un presidente honesto en medio de un gobierno corrupto, de la corrupción del gobierno no hay duda, nos dices que fuiste un secretario honesto en medio de un gobierno corrupto.

José Antonio Meade: Eso los dijiste tú

Juan Pablo Becerra: No, no, no, eso nos dices tú, entonces, yo he luchado contra la corrupción, pero esta alrededor de tal manera y evidencia que es el reclamo número uno de esta elección.

José Antonio Meade: Es el reclamo contra todos los partidos y yo puedo presentarme frente al ciudadano, frente a mis hijos y decirles...

Juan Pablo Becerra: No he hecho la pregunta, lo que nos interesa a los ciudadanos no es que haya un candidato limpio en medio de la corrupción, lo que nos interesa es que no haya la red de corrupción. ¿De qué tamaño es esa red de corrupción tal como tú la viste y cuáles son los mecanismos que hay que quitar para que se acabe la corrupción de este gobierno y de los estatales de este sexenio? Porque es el gran escándalo que tiene soliviantada a la sociedad mexicana.

José Antonio Meade: Tienes razón, de quienes están en la boleta, llama mucho la atención, que hay tres candidatos, entre los cuales hay uno quien en este contexto que ustedes describen tiene un expediente de vida limpio, que nunca ha sido cuestionado y todos los candidatos que si lo están y que en este contexto que dicen es lo más importante, pues no resultara obvio que lo que conviene hacia adelante es apostarle a un candidato que en este contexto no tiene absolutamente ningún cuestionamiento ¿qué tenemos que hacer hacia adelante?

Tenemos que hacer lo mismo que hemos visto se hace en diferentes partes del mundo, uno, muy importante, ministerios públicos autónomos; yo, Presidente sin fuero, el ministerio público autónomo es lo que cambio de fondo la percepción en Singapur, que es quien tenía en el sudeste asiático las peores credenciales en materia de corrupción, que cambió la percepción de Hong Kong, como jurisdicción tenía la peor impresión en materia de corrupción, lo que cambió en Corea del Sur, lo que cambió en Italia, lo que cambió en todas partes del mundo, lo que hay que hacer es darle autonomía a los ministerios públicos para que puedan actuar contra quien quieran en el contexto que quieran.

Dos, tenemos que tener y lo que tenemos que cambiar es lo de este esquema de declaración patrimonial, que la verdad es que cada que alguien la presenta tiene que explicar por qué no transparentó todo su patrimonio, a lo que se hace en el resto del mundo, que se hace una auditoría de congruencia patrimonial y entonces sí estaríamos seguros que el patrimonio de los servidores públicos es consistente con lo que han venido generando y su vida y estilo de vida.

Juan Pablo Becerra: Para pedagogía pública, en tu experiencia como funcionario, que has cruzado por tantas redes de ejercicio de la autoridad, ¿cuáles son los mecanismos de la corrupción mexicana? ¿por qué es tan persistente, tan profunda? ¿lo tienes diagnosticado?

José Antonio Meade: Sí, sí.

Juan Pablo Becerra: ¿Cuáles son?

José Antonio Meade: 'Pérame, porque no tienes ministerios públicos autónomos.

Juan Pablo Becerra: No, bueno, eso es por qué no se ataca, te estoy preguntando por los mecanismos, ¿cómo se corrompen, cómo roban, qué es lo que tienes que quitar?

José Antonio Meade: De entrada debe haber consecuencias si no tienes ministerios públicos autónomos. puedes hacer lo que quieres. Si tienes ministerios públicos autónomos, no; si tiene un buen mecanismo de evaluación patrimonial, eso permitiría que toda estas dudas que aquí hemos manifestado y que yo vuelvo a insistir, porque aquí parece que es trivial que el registro público de la propiedad son míos y que no lo sean.

Carlos Marín: Por favor, candidato, aquí Juan Pablo Becerra Acosta ha hecho un sólo planteamiento, estoy hablando pero parece que no les importa, que termine Juan Pablo. Ya intervinieron creo que salpicada, pero muy padremente todos, yo quiero hacer un segundo planteamiento después de Juan Pablo.

Juan Pablo Becerra: Lo que yo iba preguntar, es más o menos o abona a lo que me interrumpió el doctor Héctor Aguilar Camín.

José Antonio Meade: Entonces ya está preguntado.

Juan Pablo Becerra: No, se lo planteo de otra manera: usted fue secretario de Hacienda dos veces, vamos a decir que fue en año con Felipe Calderón y un año con el presidente Enrique Peña Nieto, 2016-2017 y 2011-2012, se lo planteo así durante esos dos años, que supo usted o no supo nada y su gente de César Duarte, de Javier Duarte, de Borge, oiga creo que esos dos años son suficientes para darse cuenta, hay un entramado en Hacienda, creo saber, que permite saber que estos cuates desviaban recursos.

José Antonio Meade: ¿Dónde están?

Juan Pablo Becerra: Porque hubo cambio de gobierno.

José Antonio Meade: Son delitos federales.

Juan Pablo Becerra: ¿Supo usted o no supo, usted?

José Antonio Meade: Sí y los denuncié y están en la cárcel, si los quieren entrevistar, porque a lo mejor es interesante, vayan a verlos ahí, fueron delitos federales, se armó el expediente, si les interesa platicar...

Juan Pablo Becerra: Se abrieron porque era cambio de gobierno.

José Antonio Meade: Se abrieron porque eran delitos federales, si hubiera sido cambio de gobierno, hubieran sido delitos locales, hay materia, está el peculado, ¿por qué no están acusados de peculado?

Juan Pablo Becerra: Las primeras imputaciones fueron por los gobiernos del cambio, allá.

Azucena Uresti: Primero fueron los estatales.

José Antonio Meade: Están en la cárcel por delitos federales, con cargo a una investigación federal, con cargo a una...

Juan Pablo Becerra: Felipe Calderón es honesto, dijiste, Felipe Calderón dijo hace dos años, en el cierre de Yunes, ahora les tengo que confesar algo, después de los 20 millones en el avión, le pedí al secretario de Hacienda y al SAT y supimos en una investigación, y tú eras secretario de Hacienda, que se sacaba de una cuenta de Santander, dijo Calderón, en efectivo dos mil y pico millones de pesos en efectivo.

José Antonio Meade: Yo no sé qué dijo el Presidente.

Juan Pablo Becerra: Lo dijo y después lo dijo en una entrevista con Ciro.

José Antonio Meade: ¿Y sabes para qué era para pagarle a los maestros?

Juan Pablo Becerra: ¿No te parecía raro que sacaban en efectivo?

José Antonio Meade: Sí, y eso se hacía en casi todas las entidades federales porque no tenían bancarizada la cuenta de los maestros, así se le pagaba a los maestros, no los tenían bancarizados, se le daba en una nomina a los gobernadores para que ellos pagaran a los maestros. que se hizo se cambio la ley para bancarizar el pago a los maestros.

Juan Pablo Becerra: ¿No te pareció raro que se sacaran en efectivo?

José Antonio Meade: Sí, en todos los estados, por eso se cambio la ley para obligarlos a bancarizar la nomina.

Azucena Uresti: Me voy a brincar al tema.

Carlos Marín: No, Azucena, no lo voy a permitir.

Azucena Uresti: Sólo son tres segundos.

Carlos Marín: Yo soy el conductor, no tú.

Azucena Uresti: Es que estamos hablando de corrupción. Yo lo sé y lo respeto.

Carlos Marín: Tú fuiste la reina del debate, pero acá eres una panelista más.

Azucena Uresti: Lo que quiero escuchar es un deslinde en la corrupción, está defendiendo los casos que estamos presentando ahora y ¿por qué no le indigna la corrupción tanto como a nosotros?

José Antonio Meade: Pero por supuesto que me indigna, ¿cómo no me va a indignar si la perseguí? Aquí hay algo bien interesante, están en la cárcel.

Azucena Uresti: Pero en lugar de defenderla...

José Antonio Meade: Pero no estoy defendiendo, Azucena, ¿cómo voy a estar defendiendo? Yo fui el responsable de que fueran en la cárcel.

José Antonio Meade: A ver, perdóname, si estuvieran en la cárcel por un delito local, tú tendrías razón, si están en la cárcel, fue por un delito federal en donde coadyuvo la secretaria de Haciendo sin ninguna ambigüedad.

Juan Pablo Becerra: Los dos intervinieron, ¿o quién intervino primero? Fue porque hubo un cambio en los gobiernos.

José Antonio Meade: ¡No!, perdóname, a ver, Becerra, es un dato, hombre. Si estuvieran en la cárcel por un delito local, te lo compro. Si están en la cárcel por un delito federal, que se hizo con una investigación federal no te lo compro, punto, categóricamente.

A mí a los 33 años me hicieron director general de Banrural, tú, ¿te acuerdas como le decían a Banrural?

Azucena Uresti: Bandidal

José Antonio Meade: 10 de mayo, para finales de diciembre, ¿qué pasó con ese banco?

Juan Pablo Becerra: ¿qué paso? No me acuerdo

José Antonio Meade: Se cerró, fuimos al Congreso y cerramos el banco. Yo puedo acreditar una vida de hacer lo correcto, a los 33 años, desde 1975, ese banco perdía dinero, a mí me nombran a los 33 años, a los ocho meses, el banco se había cerrado.

Azucena Uresti: Está muy bien, como dice, Juan Pablo Becerra.

José Antonio Meade: Qué bueno que está muy bien porque soy yo el que está en la boleta.

Azucena Uresti: Pero está en el PRI y como que choca, ¿no?

José Antonio Meade: A ver, esa es una buena pregunta, a ver Azucena yo quisiera preguntarte

Azucena Uresti: ¿Me va a preguntar?

José Antonio Meade: ¿Tú conoces a algún priista del que te sientas orgullosa de ser su amiga?

Carlos Marín: Yo sí.

Azucena Uresti: Pues sí.

José Antonio Meade: ¿A quién hayas invitado a tu casa?

Azucena Uresti: No, a mi casa no, yo creo que todos los priistas... a lo que voy es que los ciudadanos estamos molestos con el PRI y no parece haber un deslinde.

José Antonio Meade: A ver, es que debemos estar molestos con los malos priistas, con los malos panistas, como con los malos perredistas. Yo empecé a ver el servicio público, cuando el papa de Chuchi era Secretaría de de Hacienda, yo me formé en la emoción de ver funcionarios públicos como su papá, su papá era jefe de Francis Suárez Dávila, que era jefe de mi papá, y me tocó ver generaciones de servidores públicos que hicieron lo mejor por el país que lo hicieron de forma honesta, de forma entregada y ahora me ha tocado ver miles de servidores públicos que hacen eso. Yo estoy seguro que ustedes son amigos de muchos de ellos y en esta campaña vale la pena dignificar ese servicio público, honorable, a nadie le sirve una descalificación tan generalizada como la que aquí se está haciendo, ni es consistente con la historia, ni le hace justicia a miles de gentes que han entregado su vida por hacer de éste un mejor país si hay malos políticos, corruptos hay que expulsarlos y nos indigna profundamente a quienes llevamos una vida entregada a hacer las cosas bien el venir a un foro como estos y que se nos quieran calificar por Borge o por Duarte, a quienes nosotros metimos a la cárcel, sin ninguna ambigüedad, los metimos nosotros, eso refleja la indignación del servidor público, en estos espacios.

Fíjense nomás lo que aquí están haciendo, el planteamiento de ustedes frente a un secretario de Desarrollo Social que abatió la pobreza, que ayudó a que más gente tuviera acceso a la salud, el planteamiento es: ¿oye pero que supiste del oficial mayor?, lo que me pregunte la PGR, lo entregamos, sin ninguna duda a cualquiera que esté en el servicio público, pues le indigna la corrupción, y le indigna mas ahorita, cuando vas a los eventos del PRI ¿qué te dice el priista? Oye, ¿qué vas a hacer en el tema de la corrupción? Porque estamos profundamente indignados por lo que está pasando, queremos un deslinde de la corrupción, los queremos fuera de la política porque estamos orgullosos de nuestra militancia, porque estamos orgullos de nuestra historia, orgullos de nuestro país y porque los que están enfrente, no les tenemos confianza para que conduzcan el país, de ese tamaño es la indignación de los servidores públicos, y por eso estamos planteando cambiarlo de fondo, y por eso no se vale que se descalifique a un partido, a una gobernación y servidor público con cargo a malos ejemplos que como resultado de nuestro trabajo, hoy están en la cárcel.

Carlos Marín: A ver candidato, a propositito de lo mismo , porque también en las campañas suele desparramarse de una manera que se me antoja, causa pornográfica la demagogia. Yo no creo en las generalizaciones, no creo que se pueda hablar en abstracto de la mujer mexicana o de la juventud mexicana o de la corrupción, no me gusta generalizar porque quien generalizar, supongo, absuelve, esto es de concisión de precisión exacta, y entiendo que la corrupción no es privativa de algo así como el PRI, como no es privativa del PRD.

José Antonio Meade: O del PAN o del servicio público.

Carlos Marín: Hay casos específicos, pero en esta suerte, digo yo de juegos frecuentemente demagógicos para hablar de la corrupción, se habla mucho de administraciones públicas o de servidores públicos, conozco muchos absolutamente honrados, no tengo amigos en la política. Yo creo que los periodistas y los servideros públicos no podemos ser amigos, yo le pregunto al candidato de un partido en que no tiene reserva, por ejemplo. para juntarse con asociaciones clientelares de conductas cuasi delictivas, me refiero a Antorcha Campesina.

José Antonio Meade: ¡Ah!, yo pensé que te referías a la coordinadora que nos agarró con palos y con piedras.

Carlos Marín: Pero no me quedo en Antorcha, quiero hacer un planteamiento integro o integral, así como ¡uta! Yo tendría cuidado o reserva de juntarme con gente que chantajea, que pide prebendas que no tienen, desde mi punto de vista, sustento , ¿qué piensa hacer José Antonio Meade con lo que yo digo? Y me llueve en eso que yo le digo el vecindario cibernético, ¿qué va hacer con mis paisanos huachicoleros? ¿qué va a hacer con poblaciones dos o trescientas familias que asaltan trenes o que le entran a saqueos de tiendas y que normalmente quedan impunes? ¿qué piensa hacer con la CNTE? A propósito que es una facción del magisterio muy panchera, muy rijosa, que está haciendo desde mi punto de vista papachada desde muchos decenios, bueno dos tres decenios, en Oaxaca, con un gobierno, por cierto, de un militante del de PRI, Murat, ¿qué va a hacer con estos sectores sociales, sin duda corruptos o corrompidos, empezando por Antorcha?

José Antonio Meade: Mira, por Antorcha campesina y por cualquiera fuera y vuelvo a las generalizaciones, que yo no condeno a la coordinadora, condeno las malas expresiones de la coordinadora, en esta campaña he sido testigo de un incidente de violencia, lo protagonizaron Morena y la coordinadora. Y en ese evento de violencia, entre ocho, agarraron al periodista de Milenio, con un ladrillo y le empezaron a pegar en la cabeza.

Carlos Marín: Abraham Reza.

José Antonio Meade: Esas expresiones de violencia no están con nosotros en la campaña, están con Andrés Manuel y preocupa, preocupa mucho no solamente el fondo de lo que está proponiendo, sino la forma de hacer política con violencia, la única expresión de violencia que nosotros hemos visto. Y una violencia que fue con picos, con palos, con piedras, montonera, agresiva en contra de la política y contra los medios fue de la Coordinadora que tenemos que hacer en materia de seguridad tenemos que hacer un replanteamiento estructural que implica, como en la corrupción, aunque se minimice, con una rendición de cuentas, la seguridad tiene tres vertientes en donde se tiene que trabaja.

La primer vertiente es la prevención, que es un trabajo importante, estructural de todos los niveles de gobierno que implica la reconstrucción del tejido de la fábrica social del sentido de comunidad, la disuasión, entra policía fuerzas armadas, evitar que llegue el dinero, que lleguen armas, y lo más importante, como en el caso de la corrupción, de 100 denuncias que se presentan en México se resuelven tres. Nos regresa a que si uno puede violentar la ley o la seguridad sin consecuencia, no importa que hagamos en prevención, y no importa qué hagamos en disuasión, no vamos a alcanzar los resultados que tenemos que alcanza.

¿Qué tenemos que hacer? Tres cosas: necesitamos un código penal único, somos de los pocos países del mundo en donde el delito depende del lugar en donde se comete, como si matar a alguien en Oaxaca fuera diferente de matar a alguien en guerrero. Como si robar una casa en Jalisco fuera diferente que robar runa casa en Nayarit, si tenemos 32 lenguajes delincuenciales diferentes, la posibilidad de que funcione la policía es cero, la probabilidad de que el ministerio público homologue sus procedimientos es cero, ¿qué tendríamos que hacer primero? Tendríamos que tener un código penal único para que habláramos el mismo lenguaje delincuencial, ¿qué tendríamos que hacer segundo? Tendríamos que tener la capacidad de investigar esos delitos que traen aparejados violencia y ¿qué tendríamos que hacer tercero? Ampliar la capacidad de investigación y habiendo logrado que hablen un mismo lenguaje y en el tema del huachicolero, dos vertientes, el control de la oferta, que implicar vigilar los ductos...

Carlos Marin: No, yo me refiero a la comisión de delitos por parte de grupos que forman parte del noble pueblo mexicano.

José Antonio Meade: Tiene que haber consecuencias, si no hay consecuencias, eso se convierte en una forma de vida, ¿cómo va a haber consecuencia? Con un código penal único e investigación.

Jesús Silva Herzog: Sí tenemos un código penal único eso significa que el aborto será legal en todo el país.

José Antonio Meade: En los delitos que generan violencia, yo creo que tiene lugar y sentido que se revisen en cada una de las legislaturas muchos de los delitos en los que se generen violencia.

Jesús Silva Herzog: Cree usted que es un derecho de las mujeres el decidir la terminación de su embarazo.

José Antonio Meade: Yo estoy a favor de la vida.

Jesús Silva Herzog: ¿Eso qué quiere decir?

José Antonio Meade: Que estoy a favor de la vida.

Jesús Silva Herzog: ¿Que hay que castigarse a las mujeres que deciden abortar?

José Antonio Meade: No, quiere decir que estoy a favor de la vida.

Carlos Puig: Que hay que castigar a los doctores, no, entiendo que estás en campaña y tienes que decir eso.

Jesús Silva Herzog: ¿Debe ser un delito el aborto?

Carlos Puig: ¿Debe ser prohibido por instituciones públicas, una mujer podría hacerse un aborto en el Instituto Mexicano del Seguro Social?

José Antonio Meade: A ver Carlos, el planteamiento de Chucho si es relevante, y por eso me parece que hay que distinguir en el código penal único. Lo que toca es distinguir en los congresos locales todos esos temas y hay lo que toca resolver, la mía, personal, yo soy una gente de fe y valores, y respeto la ley.

Jesús Silva Herzog: ¿Una mujer que aborta no tiene valores?

José Antonio Meade: Sí, sí, los tiene tiene y por eso respeto la ley y respeto la definición que ahí se tome y lo que la Corte resuelva.

Azucena Uresti: En alguna circunstancia está a favor del aborto, candidato.

José Antonio Meade: Yo estoy a favor de que se respete la ley y la Constitución.

Jesús Silva Herzog: ¿Y si una mujer es violada?

José Antonio Meade: Estoy a favor de la ley y de que se respete la Constitución y creo en un código penal único, que la definición que debe ser única es la de la violencia, los delitos que tengan consigo violencia, esos son los delitos que tendrían que estar en el código penal único.

Jesús Silva Herzog: El PRI ha lanzado en la ciudad de México un coqueteo no con la derecha, sino con la ultra derecha, con el desplazamiento del Frente, con la desaparición de Acción Nacional, la estrategia del PRI en la capital, de la República es correrse hacia la ultra derecha. Tiene usted una posición en relación con esto, su condena de la libertad de las personas para casarse con quien quiera.

José Antonio Meade: Yo lo que he dicho y he sido absolutamente claro, es que estamos a favor del respeto, en favor de la ley y estamos en favor de lo que la Constitución ha resuelto.

Azucena Uresti: ¿Usted podría promover un cambio en la ley?

José Antonio Meade: La Constitución ha sido absolutamente clara y nosotros también en respetar lo que dice la Constitución, lo que dice el artículo primero y nos toca defender y no consideramos además que deban ser temas que se tengan que llevar al consenso o a la consulta, ya resolvió la Corte.

Carlos Marín: Los derechos humanos no están sujetos a consulta.

Carlos Puig: ¿Somos un mejor país cuando dos homosexuales pueden casarse o somos un peor país según tus valores?

José Antonio Meade: A mí lo que me parece es, yo tengo mis valores y los vivo y tengo derecho a vivirlos.

Carlos Puig: Pero somos un mejor país, una mejor comunidad cuando dos homosexuales...

José Antonio Meade: No me toca definirlos ni politizarlos, la Corte ya resolvió.

Carlos Puig: ¿Pero somos un mejor país?

José Antonio Meade: La Corte ya resolvió y la corte resolvió en favor de los derechos humanos.

Azucena Uresti: Pero si toca defender los derechos humanos.

José Antonio Meade: De eso no hay duda, Azucena, eso no está sujeto, ya lo resolvió la Corte.

Carlos Marín: Otro tema, por favor, doctor Héctor Aguilar Camín.

Carlos Puig: ¿Por qué está metido en esto?

José Antonio Meade: ¿Quién está metido en dónde?

Carlos Puig: El PRI, el PRI y tal, el Presidente no tiene una muy buena aprobación, ¿cuál es la mayor crítica? Hoy publica que podrías hacer al gobierno de Enrique Peña Nieto más allá de que fuiste secretario.

José Antonio Meade: Seguridad, seguridad, que además es lo más importante, lo primero que tendría que salvaguardar un gobierno.

Carlos Puig: ¿Es una crítica a Miguel Ángel Osorio Chong?

José Antonio Meade: Es una crítica a una estrategia de seguridad que no ha funcionado.

Carlos Puig: ¿Qué definió quién?

José Antonio Meade: A ver, la estrategia de seguridad se define por todos, es un tema de seguridad, el sistema nacional de seguridad, a ver, Carlos, da la impresión que tú piensas que la política pública es un tema de nombre y apellidos, la política pública es un tema de política pública.

Carlos Puig: Alguien decidió desaparecer a la Secretaría de Seguridad Pública,

José Antonio Meade: Y eso no es un tema.

Carlos Puig: ¿quién decidió desaparecer la SSP?

José Antonio Meade: Lo decidió el presidente Peña.

Carlos Puig: Lo decidió Peña.

José Antonio Meade: Yo creo que sí, de todas maneras no resuelve, o tú crees que es un tema burocrática y que si hacemos una ensalada...

Carlos Puig: ¿pero fue su error?

José Antonio Meade: Sí, eso no es el error, lo que nos queda, lo que nos falla es que no tenemos la escala suficiente, el problema nos tiene claramente rebasados y no es un problema de burocracia, no es un problema de si yo saco de una dependencia y pongo en otra. Es un problema de que los esfuerzos de prevención que estamos haciendo no son suficientes, es un problema de que los esfuerzos de disuasión no son suficientes y un problema más grave es que no pasa nada cuando se viola la ley. Si nosotros corregimos esas tres cosas, mejor prevención, mejor disuasión, y consecuencias cuando se viole la ley.

Silvia Herzog: Hay responsables que debería decirse históricos, cuando usted hace un buen argumento en contra de la generalización, pero el voto es la más cruda de las simplificaciones que uno puede hacer, una equis, y en buena medida, lo que tenemos nosotros ante la urna en unos meses es la posibilidad de castigar, el voto sirve para castigar.

José Antonio Meade: Pero también sirve para avanzar hacia adelante, en temas que son importantes, en el tema de seguridad, porque el tema de seguridad se va a resolver hacia adelante. Hay dos propuestas: una propuesta que dice para enfrentar la inseguridad hay prevenir, disuadir y hay que tener consecuencias cuando se viola la ley. Hay otra propuesta en materia de seguridad, una amnistía, esas son las propuestas son hacia adelante.

Azucena Uresti: ¿Cuál es la suya diferente a la que vemos ahora, cuál es la diferencia suya a la que ya hemos visto?

José Antonio Meade: Yo estoy planteando una arquitectura en la que se definan los delitos en el país que es un cambio constitucional y extremo. Llevamos en México hablando del fuero federal y del fuero común toda la vida. Desde nuestra época independiente, desde los bandidos del rio frio, ¿cuál es el planteamiento? que eso es absurdo, que lo que tenemos que hacer es ver los delitos que tienen aparejados violencia y esos definirlos igual, es un cambio de arquitectura, es un cambio de visión, profundo y es un cambio que a mi juicio hace sentido. Si hacemos ese cambio, ¿qué podemos hacer? Podemos tener una agencia investigadora de esos delitos porque ya no estamos en la Torre de Babel en donde cada delito se define diferente y si es, podemos multiplicar las capacidades investigadores del Estado y entonces tenemos la posibilidad de que hayan consecuencias, si hay consecuencias. Y déjame te pongo el número, porque el número a mi juicio, es dramático, si nosotros logramos que el mismo número de sentencias en función de denuncias de la OCDE, esto es, si logramos el mismo nivel de combate a la impunidad que tiene la OCDE, la violencia en México caería 40 por ciento.

Azucena Uresti: ¿Cuál es su meta, cuando vino Andrés Manuel López Obrador hace unas semanas nos dijo: voy a bajar el número de muertos en 30 por ciento al menos en mi sexenio, a la mitad del sexenio. ¿cuál es su meta?

José Antonio Meade: 40 por ciento, a la mitad del sexenio, es un tema que...

Azucena Uresti: Va a bajar la tasa a 12

José Antonio Meade: Sí y déjame decirte por qué, si tú tienes esta capacidad de investigar, vas a poder usar a la policía a los ministerios públicos hablando el mismo lenguaje, ¿qué no va a pasar? si tú tienes la misma persuasión, la misma disuasión y sumas a la mezcla la amnistía, te va mucho peor.

Si el problema de fondo es que se puede violar la ley y que no pase nada, entonces viendo hacia adelante, en este espacio de reflexión, en la gente que está preocupada por la seguridad, la reflexiones voy a estar más seguro si sacan a los delincuentes de la cárcel y los ponen en la calle o voy a estar más seguro si tenemos una agencia de investigación si procesamos a los delincuentes para que enfrenten consecuencias? Y en mi óptica, vamos a estar más seguros si tenemos una buena política de seguridad.

Jesús Silva Herzog: ¿Los narcomenudistas deben estar en la cárcel? ¿no tiene sentido lo que propone López Obrador de considerar que los narcomenudistas que agricultores que cultivan mariguana deben estar en la cárcel?

Azucena Uresti: ¿Los campesinos deben estar en la cárcel?

José Antonio Meade: Lo que dicen los asesores de Andrés Manuel es diferente a lo que dice Andrés Manuel, Andrés Manuel lo que dice es amnistía y un diálogo, lo dijo con la delincuencia organizada, lo dijo sin ambages, el 26 de noviembre en Guerrero, sin ambigüedad, y lo ha repetido varias veces, pero no lo acotó.

Carlos Marin: Sí.

José Antonio Meade: No acoto él, acotaron sus asesores, y cuál es la diferencia de fondo que yo creo que nos tiene metido en esta crisis de inseguridad es que esos narcomenudistas no solamente venden droga. Nosotros tuvimos acceso a la nómina de los Zetas en el 2012, pudimos revisar cuál es la estructura de ingresos en la delincuencia organizada en México y es una estructura de ingresos que se diversificó y por eso tenemos el reto de la inseguridad, por eso no es un tema burocrático, el problema de violencia que tenemos en México es que cambio la escala de la delincuencia organizada, antes tenías un problema de controlar la carretera para el puro tráfico, empezaste a diversificarte, disputar control político, incluso de territorios porque te metiste al tráfico de armas, de drogas, al tráfico de personas, al secuestro, a la extorsión, al robo, entonces esta visión del narcomenudista.

Carlos Marín: Que nada más se dedica al narcomenudeo es falsa.

José Antonio Meade: ¿A qué se dedica hoy la delincuencia organizada? La delincuencia organizada en México hoy se dedica al huachicoleo, 20 mil millones de pesos al año, no es un delito social, Andrés Manuel nos ha dicho, es un delito social, no es un delito social.

Azucena Uresti: ¿Cuál es su delito prioritario para perseguir, acotando un poco que no tenemos la capacidad?

José Antonio Meade: Tienes que hacer algo transversal y específico, en los transversal evitar que le paguen armas y dinero.

Azucena Uresti: ¿Su gran combate armas y dinero?

José Antonio Meade: Sí

Carlos Puig: ¿Cómo evitas que lleguen armas? siempre me lo he preguntado, ¿es por la frontera, no? Y no la cuidamos.

José Antonio Meade: Y no la cuidamos, el primer protocolo de armas en nuestras aduanas es del año pasado, no teníamos un protocolo de armas, sabíamos que las armas eran un problema y la percepción, bueno no la percepción, la información que tenemos es que las armas se introducen por mecanismos diferentes que la droga, la droga tiende a moverse por camiones de carga, las armas tienden a moverse en vehículos particulares, para poder blindar la frontera tendrías que cambiar la forma no intrusiva para hacer una inspección, eso es lo que tendrías que hacer, ahora, tendría que regresar un poco al tema de por qué la visión...

Jesús Silva Herzog: Déjame abonar un poco a esto....

José Antonio Meade: Que tú puedes dialogar con el narcotráfico es una visión que piensa en el México de los 70, en la serie de narcos que está pasando en Netflix, donde el tema era la carretera y te podría dividir los territorios, la delincuencia organizada hoy es una delincuencia organizada que trafica personas, que trafica armas, que roba, que extorsiona, que secuestra y con la que no puedes tener dialogo, y si planteas un diálogo en donde no haya consecuencia frente a esa violencia, lo que vas a tener es más violencia.

Azucena Uresti: Pero si necesitamos una reconciliación, candidato.

José Antonio Meade: Sin duda.

Azucena Uresti: Nadie quiere estar en esta guerra.

José Antonio Meade: ¿Con quién, Azucena? ¿Con los secuestradores?

Azucena Uresti: Nadie quiere estar en esta guerra como la de Calderón o Peña Nieto, o también va a ser su guerra.

José Antonio Meade: Perdóname, Azucena, tú te quieres reconciliar con los que secuestraron, con los que mataron...

Carlos Puig: Hay sociedades que sí se han reconciliado con los asesinos.

Azucena Uresti: Claro, Colombia...

Carlos Marín: Pero no es el caso de la delincuencia organizada en ninguna parte, eh, siempre han sido en función de los políticos, incluidas las FARC, que narcotraficaban y mataban, el motivo era derrocar el gobierno y cambiar el sistema. las amnistiaras han funcionado, decisión de congresos y no de presidentes.

José Antonio Meade: Acá lo que no ha funcionado es que no hay consecuencias frente a quien viola la ley.

Juan Pablo Becerra: Una cosa muy importante que Carlos me va ayudar con los datos, escribió algo, como nunca, primero era la guerra de Calderón, en este sexenio se dispararon todos los índices, estamos peor que nunca-

Carlos Marín: ¿Qué se superaron?

Juan Pablo Becerra: Todos los índices que tienen que ver con homicidios dolosos, homicidios del narco.

José Antonio Meade: Tu viste, Becerra, dos momentos en el sexenio y es interesante.

Juan Pablo Becerra: Si nada más para que matices y lo incorpores a tu pregunta.

José Antonio Meade: Pudiste ver el resultado.

Juan Pablo Becerra: Sí, primero bajo y luego repuntó.

José Antonio Meade: Sí, diferentes en entidades, la violencia en 2011 era en el norte y en Guerrero, la violencia del 2017 se te movió hacia el Pacifico y Guerrero, hacia el pacifico y hacia el sur.

Juan Pablo Becerra: Pero ya también regresó al norte.

José Antonio Meade: Al noroeste

Juan Pablo Becerra: Tijuana, Ciudad Juárez, Tamaulipas...

Carlos Marín: Ya por favor, parecen GPS, ya cámbienle y se movió para Mérida y se movió para...

José Antonio Meade: No, no, no, con una excepción, Coahuila.

Carlos Marín: Concretemos porque se está...

José Antonio Meade: Pero déjame decirte esto: Con una excepción, Coahuila, y eso quiere decir que puede uno aprender de lo que se hicieron en las entidades para poder entender un fenómeno que no puedes generalizar.

Juan Pablo Becerra: Estamos de acuerdo que uno de los factores fundamentales para esto es la prevención, aquí este gobierno empezó a invertir mucho en prevención y luego le llevó a cero pesos, ¿cierto? ¿y sabe usted con qué coincidió? con que repuntó, eso estuvo fatal.

Carlos Marín: A ver, a ver, candidato, y les pido a usted y a Juan Pablo, aquí muy cerca está la Alameda y bancas y puede platicar, el tiempo ahora si se está agotando. Vamos a propuestas y si alguien tiene conclusiones, por mi parte es la ultima acotación que hago, ojalá intervengan solo dos o tres de nosotros.

Héctor Aguilar Camín: Yo quisiera un comentario con el tema del aborto, matrimonio igualitario y todos los derechos que están en la ley en la Ciudad de México y el comentario es que el candidato del PRI en la Ciudad de México no está como el candidato nacional respetando la ley, sino que está recogiendo un movimiento con la gente que está en contra de la ley en la Ciudad de México. Es un comentario nada más, me parece que es una equivocación nuestra no haberte preguntado algo de lo que es tu especialidad, ¿qué vas a hacer si eres Presidente para detonar un crecimiento económico que de verdad haga una diferencia de empleos mejores salarios, disminuya o termine la pobreza extrema y disminuya la desigualdad.

José Antonio Meade: Mira, yo creo que la reforma y trabajo más importante en la siguiente administraciones es la pobreza, México tiene tres brechas que son muy importantes, si quiere crecer más, llevamos 33 trimestres de crecimiento positivo, somos uno de ocho países que puede decir eso, sólo ocho países en el mundo tienen 33 trimestres de crecimiento positivo, la economía mexicana hoy es 30 por ciento más grande de lo que era al final del 2009, ¿qué tenemos que hacer para potenciar ese crecimiento, inclusión, tenemos que cerrar la brecha entre el hombre y la mujer.

Héctor Aguilar Camín: ¿Inclusión más que inversión?

José Antonio Meade: Inclusión más que inversión, tenemos que cerrar la brecha entre el hombre y la mujer, si incrementamos la participación de la mujer, eso podría darte el uno por ciento en crecimiento del PIB , el potencial es enorme, tendiéramos y por eso hemos dicho en la plataforma que ponemos en el centro a la mujer, lo estamos haciendo por razones de equidad, por razones de justicia, pero lo estamos planteando también porque si tú tienes en México guarderías, estancias, de tiempo completo y con alimentación, eso permite una mayor participación de la mujer, lo que hemos visto en el mundo es que si tenemos la misma participación del hombre y la mujer, las economías crecen y crecen mucho, es un elemento importante.

Tenemos que cerrar la brecha entre el norte y el sur y cerrar la brecha entre el norte y el sur es reconocer que el norte ha tenido algunas ventajas estructurales muy importantes que no hemos podido llevar al sur, la más importante: energía, el primer estado en el país que tuvo gas, fue Nuevo León. Un estado que hoy no tiene gas es Chiapas, nosotros aspiramos que un día Chiapas sea como Nuevo León es bajarle gas a Chiapas, y si eso hacemos en el sur sureste del país junto con Centroamérica, podríamos detonar la mayor historia de desarrollo regional en la historia del continente, en Centroamérica vive la misma gente que en cada una, crecen al doble de rápido, generan electricidad 30 por ciento más caro que nosotros, si le bajamos el gas a Chiapas , podemos cerrar la brecha entre el norte y el sur y detonar un desarrollo muy importante. Tercero, tenemos que cerrar la brecha entre los que tienen y los que no tienen, que a mí juicio es la tarea fundamental que tiene el país por delante.

Azucena Uresti: ¿Cómo?

José Antonio Meade: Cómo lo hicimos en la Secretaría de Desarrollo Social y o como lo estamos planteando en avanzar contigo, por eso llama la atención que hayamos dedicado tanto tiempo a platicar sobre un trabajo que era de la auditoría superior de la federación en vez de haber platicado sobre un tema que si le importa a las familias.

Azucena Uresti: A ver, déjame, creo que todavía tenemos un poco de tiempo.

José Antonio Meade: Lo que tenemos que hacer es revisar en cada familia que es lo que les está haciendo falta para acceder a sus derechos, por ejemplo, y regreso porque fue un buen tema: nos dimos cuenta que más o menos la mitad de los estudiantes no sabía que podría ir al IMSS, de la mitad que si sabía que podía ir al IMSS, podíamos ver más o menos cuáles eran las características de la otra mitad, 30 mil cirugías al año se practicaban contra el patrimonio de los estudiantes, por no saber que podían acceder al seguro social, ¿qué hicimos? Fuimos y afiliamos a todos, les dimos el número de seguridad social que los iba a acompañar el resto de su vida, y hoy con nombre y apellido podemos acreditar 60 mil estudiantes mexicanos que recibieron una atención de salud que no lo hubieran hecho si no hubiéramos hecho este ejercicio.

Otro ejemplo: Próspera, se preocupaba por romper la pobreza que iba de generación en generación, le pedía a las madres de familia que llevaran a sus hijos a la escuela y a la salud, pero nadie se preocupaba por esa jefa de familia, y si esa jefa de familia no terminaba su secundaria, y su preparatoria le iba a costar mucho trabajo encontrar un trabajo formal, nosotros fuimos a hacer con todas esas familias un trabajo de educación a adultos que nos permitió darle un certificado de educación a 1.2 millones de jefas de familia, esa son jefas de familia que hoy tienen un empleo formal, que se les reconoció su dignidad y sus conocimientos, eso cerro la brecha entre esas jefas de familia que no tenían manera de acceder a un empleo formal y que hoy sí lo tienen.

Carlos Puig: Está cerrando la brecha, no es que ya se haya cerrado, por eso se logro algo muy importante.

José Antonio Meade: Claro que la está cerrando.

Héctor Aguilar Camín: Sí, disminuyó la pobreza extrema, pero subió la pobreza a secas.

José Antonio Meade: En términos relativos no, en términos relativos bajo también la pobreza moderada.

Héctor Aguilar Camín: Pero en números absolutos sí subió.

José Antonio Meade: Sí, porque todos los años nacen 2 millones de personas en México en términos relativos bajaron ambas y la reducción de pobreza extrema fue la mayor, ¿qué tienes qué hacer? Pues tu trabajo ¿Qué implica ese trabajo? Implica reconocer que cada familia es diferente, a mí me toco echar a andar un comedor comunitario en Chihuahua. Te pongo dos ejemplos: un comedor comunitario en Chihuahua, me tocó ver una señora que traía consigo una niña que parecía de ocho o nueve años, tenía 15. Le daban ataques epilépticos desde que nació, no tenia peso, medida, ni talla. La señora venía con la niña cargando a cuestas y no tenia quién se la cuidara, el plantear que la solución de la pobreza es generalizar que es una sola política publica y que podemos obviarnos como gobierno de ir a visitar cada familia de la que tiene necesidad con una niña con ataque epiléptico, de la que tiene una familia en donde no media un familiar con una discapacidad, por eso implica una diferencia enorme.

Azucena Uresti: Pero, ¿cómo sería eso? ¿Se puede?

José Antonio Meade: ¿Cómo no se va a poder? No sólo se puede, se debe, si en lugar de que nosotros seamos omisos ante la pobreza, de esa sea ahora que tiene es el problema en lo particular, ¿cómo no se va a poder? Si ahí está el IMSS, ahí está Prospera, se puede dar una ayuda mayor, lo que tenemos que hacer es focalizar los apoyos para reconocer las diferencias, te puedo poner un tercer ejemplo, a mí me tocó dormir en un albergue en Michoacán en donde entregamos un albergue nuevo para reparar un problema de derechos humanos que ahí se había suscitado, ¿cuál fue el problema? el albergue lo había construidito el sector privado, el estado el municipio y la federación.

Y lo construye sin agua en cada una de las habitaciones de los jornaleros porque como no podían controlar el gasto comunitario, decidieron que sólo hubiera una fosa. La niña sale en la noche a buscar agua en la fosa comunitaria, se cae en la cisterna y se ahoga, a nosotros nos toca cambiar esa política pública pare reconocer que en los albergues teníamos que asegurar como mínimo, las mismas condiciones que pedíamos para evitar la pobreza, que empezaba por dotar de agua a cada uno de los jornaleros en cada uno de las casas habitación si se puede.

Carlos Puig: Eso cuesta mucho dinero, sé que no es muy sexi hablar de impuestos en tiempos electorales, pero...

José Antonio Meade: Te voy a decir que no, nosotros le metemos más o menos 80 mil millones de pesos al año a un fondo que le damos a los estados y municipios que se llamaba Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, ese fondo no tenia reglas y los presidentes municipales interpretaban que es una política suburbana implicaba comprar suburbans. Cámbialos a la ley, ese cambio se hizo antes de que yo llegara, para no hacer caravana con sombrero ajeno, ¿qué hicimos?, les dijimos a los presidentes municipales: a ver, compañeros, no se hagan bolas, esa inversión tiene que ir para agua, luz, drenaje, para una habitación que no implique que hacinamiento, implicaba un orden, implicaba un gobierno que trabaje de manera transversal, que te regresa al tema de la prevención, es absurdo pensar el planteamiento de pensar que la prevención es un programa de gobierno y de la Segob, la prevención en México debe ser transversal.

Carlos Puig: Pero eso fue de un gobierno al que perteneciste, de Miguel Ángel Osorio Chong, tu candidato a gobernador, ¿no se inventó solo?

José Antonio Meade: Sí, y lo que estoy diciendo ahorita es que no es un tema de sólo una secretaría, no esta tan complicado el tema.

Carlos Puig: Pero si es el gobierno al que perteneces y del que te enorgulleces el que creó la subsecretaria de Prevención.

José Antonio Meade: Y que se quedo corto, cuando le pusimos cero si de repente lees o escuchas, si de repente, lo que hicimos fue decir tiene que sea transversal, cuando lo haces transversal la posibilidad de hacer una diferencia es mucho más importante. el que tiene en México más teatros, más espacios públicos y más espacios deportivos es el IMSS y lo que hicimos. ¿Qué haces con tu política transversal? Dices: oye, no puedes ser un programa de gobierno porque no nos alcanza, no da la escala que tiene que hacer una política transversal donde entren todos.

Carlos Marín: A propósito de lo transversal, yo creo que podemos coincidir transversalmente en que pues ya pongamos un punto final a esta conversación si le parece al doctor Aguilar Camín.

Héctor Aguilar Camín: Yo creo que nos puede dar una y diez cátedras de política pública, no me queda la menor duda. Creo que una elección es otra cosa, creo que tiene que ver con que capturar las circunstancias y seducir en la imaginación y creo que en las encuestan no pintan bien para su causa.

José Antonio Meade: Y vuelvo a repetir: Nos queda tiempo para seducir, para capturar, pero vuelvo a insistir porque al final del día esto es lo importante de esta conversación ¿a quién le encargas el país? Mi impresión es que vamos a ser capaces de vencer que tienes que encargárselo al que está mejor preparad.

Jesús Silva Herzog: Mi pregunta sobre el futuro tiene que ver con el panorama para el PRI es desastroso, quisieras preguntarle si no estamos viendo los últimos dos meses de la vida del PRI.

José Antonio Meade: Yo creo que no, yo creo que lo que estamos viendo es un PRI que tiene posibilidad de ganar esta elección que tiene la posibilidad de ganar con un planteamiento cercano, que haga sentido, que resuelva problemas, en donde la gente escuche de nosotros, cuál es el perfil y cuál el planteamiento que vamos a hacer en los temas que más le preocupen. Al final en la intimidad, en la boleta, van a poder reflexionar sobre muchos temas, es más importante a quien le confiarían el país a sus familias y a sus hijos y yo no tengo ninguna duda de que seremos capaces de convencer de que el que tiene mayor capacidad para darle a este país rumbo y destino soy yo, y con esto termino yo, o como diríamos en la campaña soy yo mero.

Carlos Marín: Bueno, con el mero como penúltimo que le pone punto a esto.