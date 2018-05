Los controvertidos temas de #MEADEenMILENIO

Ciudad de México

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México, estuvo en MILENIO para charlar con Carlos Marín, Carlos Puig, Héctor Aguilar Camín, Azucena Uresti, Juan Pablo Becerra-Acosta y Jesús Silva Herzog.

Los periodistas cuestionaron al aspirante presidencial sobre temas controversiales como el aborto, el matrimonio gay y la estafa maestra.

>>>Legalización del aborto





>>>Legalización del aborto

El candidato presidencial de la coalición Todos por México se dijo a favor de la vida; aseguró estar a favor de que se cumpla la ley, pero evadió responder si las mujeres que abortan merecen ir a la cárcel.

"Lo que toca es distinguir en los congresos locales todos esos temas y hay lo que toca resolver. La mía, personal, yo soy una gente de fe y valores, y respeto la ley".

"Yo estoy a favor de la vida".

- ¿Una mujer que aborta no tiene valores?, lo cuestionó Jesús Silva Herzog.

"Sí, sí los tiene y por eso respeto la ley y respeto la definición que ahí se tome y lo que la Corte resuelva", respondió.

- ¿En alguna circunstancia está a favor del aborto, candidato?, preguntó Azucena Uresti.

"Estoy a favor de que se respete la ley y la Constitución", dijo Meade.

- ¿Y si una mujer es violada?, inquirió Jesús Silva Herzog.

"Estoy a favor de la ley y de que se respete la Constitución y creo en un Código Penal único, que la definición que debe ser única es la de la violencia, los delitos que tengan consigo violencia, esos son los delitos que tendrían que estar en el Código Penal único", expuso el candidato del PRI a la Presidencia".

>>>Matrimonio entre personas del mismo sexo

En su intervención, Jesús Silva Herzog planteó al candidato que el PRI parece "coquetear" con la ultraderecha en la Ciudad de México, en referencia al candidato a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, quien se pronunció en contra del matrimonio igualitario.

"Yo lo que he dicho y he sido absolutamente claro, es que estamos a favor del respeto, en favor de la ley y estamos en favor de lo que la Constitución ha resuelto", expresó Meade.

"La Constitución ha sido absolutamente clara y nosotros también en respetar lo que dice la Constitución, lo que dice el artículo primero y nos toca defender y no consideramos además que deban ser temas que se tengan que llevar al consenso o a la consulta, ya resolvió la Corte", dijo.

Carlos Puig cuestionó al candidato si de acuerdo con sus valores, México sería un mejor o peor país al permitir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio.

Meade Kuribreña reviró que los derechos humanos se deben defender.

"A mí lo que me parece es, yo tengo mis valores y los vivo y tengo derecho a vivirlos (...) No me toca definirlos ni politizarlos, la Corte ya resolvió en favor de los derechos humanos".

>>>Estafa Maestra

A través de una investigación periodística se reveló que el gobierno a través de dependencias como Sedesol, Pemex, Banobras y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes triangularon recursos a través de universidades públicas 7 mil millones de pesos a 128 empresas fantasmas, quienes jamás llevaron a cabo servicios u obras para las que fueron contratadas.

Sobre este tema, el ex secretario de Desarrollo Social explicó que sí se actuó en el supuesto desvío de dinero en el que participó la Secretaría de Desarrollo Social y que se sancionó a quienes participaron.

"Actuamos, hay un informe de la Auditoría Superior de la Federación, y ese informe nos pide que entreguemos elementos tanto a la Auditoría como a la PGR. Lo hicimos, lo entregamos, coadyuvamos, eso es lo que nos toca, pero te voy a decir más, la estafa maestra, empresas fantasma, ¿quién hace público que una empresa es fantasma?"

"Una vez al mes, ahí está (en el SAT), ¿por qué se sabe quién firma un contrato con una empresa fantasma? Porque el SAT los publica una vez al mes, los contratos, ¿quién los hace públicos?, la Secretaría de Hacienda, un mes antes de que yo me fuera, se hicieron públicos el 100 por ciento de los contratos del gobierno federal, eso quiere decir que ustedes y cualquiera, puede revisar los contratos, ver quiénes fueron las contrapartes, yo vuelvo a insistir, al secretario de Desarrollo Social lo que le toca es conducir la política social y la evaluación del año en el que yo fui secretario de Desarrollo Social, en una pobreza que se mide cada dos años, fue muy buena", defendió.

El candidato argumentó que él sólo presentó las denuncias de los hechos por las presuntas irregularidades ante la Auditoría Superior de la Federación y será ella y la PGR quien finque responsabilidades.

"En mi gestión no hubo una sola irregularidad, que da fe de que cooperamos en el deslinde de responsabilidades y que da fe, además, de que fui mucho más lejos en mi gestión para aclarar ese y cualquier otro desvió, no sólo por arriba lo que revisó la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros en la secretaría hicimos nuestras propias auditorías, y eso resultó en que se separaran a más de 460 funcionarios, por cierto, con un incidente, nunca se habían separado un número tan importante de funcionarios", explicó en MILENIO.

>>> Video de la PGR sobre Ricardo Anaya





>>> Video de la PGR sobre Ricardo Anaya

La Procuraduría General de la República (PGR) divulgó un video en el que aparece el candidato de la coalición Por México Al Frente, Ricardo Anaya, acude a las instalaciones de la SEIDO para entregarle un documento al encargado del despacho de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán.

Luego de que Elías Beltran declarara que se investigaba a Anaya por presunto lavado de dinero y el candidato presidencial acusara a la PGR de ser "la oficina de la guerra sucia" del PRI en su contra.

Al respecto, el candidato presidencial rechazó que el video haya sido una estrategia para favorecerlo a él o a su adversario de la coalición 'Por México al Frente', pues argumentó que las investigaciones que se hacen por presunta corrupción es, de alguna manera, una intervención del Estado y que no es para inclinar la balanza en favor de alguien.

"Yo vuelvo a insistir, es como cuando lo de la Auditoría Superior de la Federación sacó un informe (sobre Sedesol), hace un comentario, hace una declaración ¿Está interviniendo el Estado? Rn otras de sus expresiones en la que no depende del ejecutivo, uno podría decir igualmente que cada la Auditoría Superior de la Federación habla de la gestión de gobierno, está haciendo una participación", sostuvo.

También dijo que habría que cuestionar a Ricardo Anaya para qué fue a la Procuraduría y no a él.

"Habría que preguntarle por qué él fue el que fue a la PGR, yo no tengo ninguna razón para ir a la PGR y es una buena pregunta, habría que preguntarle ¿para qué fue a la PGR? (...) El que fue a la PGR fue él, entonces habría que preguntarle", espetó.

>>> Meade responde si encontró un "cochinero" en la Sedesol

El candidato de la coalición Todos Por México fue cuestionado sobre la situación en la que encontró la Secretaría de Desarrollo Social en 2015, tras la salida de Rosario Robles.

Carlos Puig le cuestionó: ¿Te encontraste un cochinero en Sedesol cuando llegaste?

Meade reviró: A ver, yo di cuenta...

Insistió Carlos Puig: ¿O no?

A lo que Meade dijo que de eso se encargó la Auditoria de hacer su función y como secretario tiene un papel que jugar.

Meade respondió que como titular de la Sedesol le tocó revisar la estrategia y cambiarla si no sirve, que fue lo que sucedió durante su gestión.

"La estrategia que veníamos siguiendo hasta el momento no estaba siendo útil para efectivamente combatir la pobreza, eso fue lo primero que nos encontramos en lo que es la función del secretario de Desarrollo Social, ¿Qué hicimos? Cambiamos la estrategia, metimos a más niveles de gobierno, a más secretarías del estado en el proceso, y se abatió la pobreza en 2.1 millones de mexicanos que estaban en pobreza extrema, recibieron un acompañamiento que les permitió aliviar esa situación, eso fue lo primero que a mí me toca", argumentó.



El candidato explicó que su gestión fue auditada y él coadyuvó en la investigación de la Auditoría Superior de la Federación y de la PGR, además reiteró que había muchos elementos que no estaban funcionando bien y que al ser auditados hubo suspensiones.

Meade defendió su gestión y dijo que la estrategia que implementó ayudó a que millones de jóvenes estuvieron a afiliados al seguro social, más familias tuvieron acceso a una casa digna y la niñez superó la carencia educativa.

"Eso es lo que me tocaba a mí hacer en Sedesol y se hizo muy bien, los resultados fueron resultados buenos, tanto que la Coneval sugiere que esa estrategia nacional se conserve, tanto que nosotros planteamos en campaña no sólo preservarla, sino hacerla mucho más amplia para que no revisemos sólo esos seis derechos, sino todos, para ver casa por casa, en cada familia, cómo podemos ayudar a que les vaya mejor, esa es mi gestión", finalizó.





