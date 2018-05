No puede haber voto útil a un inútil: Lozano sobre Anaya

Ciudad de México

Luego de que Ricardo Anaya llamó a los militantes de los partidos y a las personas a ejercer el voto útil a su favor, el vocero de José Antonio Meade, el senador Javier Lozano, dijo que no se puede respaldar a un "inútil".

"No puede haber voto útil para un inútil", dijo Lozano en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Lozano consideró que el candidato de la coalición Por México al Frente "se planta como un candidato a la Presidencia y propone una serie de políticas públicas, pero con nula experiencia en el gobierno".

Acusó que Anaya no tiene cohesionado a su partido y por tanto, afirmó, no podrá unir al país, además de que "su honestidad está severamente cuestionada por todos los asuntos en los que está involucrado, metido, porque no solamente es el tema del lavado de dinero de la nave industrial, es el tema de los moches".

Lozano dijo que en todo caso el voto útil debe ser a favor de José Antonio Meade, pues consideró que sus propuestas son las más viables por su experiencia en el gobierno.

Admitió que hay una presión del sector empresarial para que Margarita Zavala y José Antonio Meade declinen a favor de Anaya.

"En el sector empresarial hay una presión muy grande para que tanto Margarita como Meade prácticamente digan 'Pues pase usted don Ricardo y aquí le vamos haciendo de comparsa para ver si le alcanzan votos para frenar a López Obrador'. No va por ahí", dijo.

Por su parte, el vocero de Margarita Zavala, Jorge Camacho, dijo que desde el inicio de las campañas hay presiones para que respalden otros proyectos políticos.

"Hay un grupo importante de ciudadanos que han dedicado su vida a la empresa y que están buscando que la opción que pueda combatirle a Andrés Manuel se fortalezca en una sola", dijo.