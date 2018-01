Meade no es padre ni primo del gasolinazo: Ramírez Marín

Ciudad de México

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, defendió al precandidato presidencial de su partido, José Antonio Meade, y aseguró que “no es el padre ni el hermano ni el tío ni el primo” del aumento en la gasolina.

TE RECOMENDAMOS: PAN en Senado pide subsidios por alza en precio del gas

Lo anterior, en respuesta a las fracciones de la coalición Por México al Frente, que pidieron al ex secretario de Hacienda “no lavarse las manos”, reconocer la paternidad del gasolinazo y asumir su responsabilidad.

“El PAN sabe y Anaya fue diputado, sabe perfectamente, que el precio de las gasolinas no los regula ni siquiera la Secretaría de Hacienda, así es que sabe que (José Antonio) Meade no puede ser ni el padre ni el hermano ni el primo de ninguna medida que fije los precios de la gasolina, pero en esa misma lógica hay que preguntarle a Anaya, entonces cuando alguien es responsable, cuando en su trabajo pasa algo, cómo no hace responsable a los gobernadores de la violencia todos los días en Tamaulipas, en Durango, entonces ¿se trata de responsabilizar a unos pero no responsabilizar a los nuestros?”, dijo.

Añadió que las acusaciones de Anaya son parte del proceso electoral en curso, y afirmó que no tienen fundamento y carecen de sentido.

Ayer, Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, acusó a Meade de ser el padre del gasolinazo, en respuesta el abanderado priista negó la acusación tras recordar que el aumento en el precio de las gasolinas depende de los mercados internacionales.

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, pidió a Meade “no lavarse las manos” y asumir su responsabilidad, pues dijo que el PRI y el gobierno federal, del que formó parte, tuvo en sus manos corregir “la toxica reforma fiscal” y reducir el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y con ello reducir el precio de la gasolina.

TE RECOMENDAMOS: Meade es el culpable del gasolinazo: Anaya

“Meade tiene que dar una explicación a los mexicanos, por qué siendo secretario de Hacienda no aprobó la iniciativa del PAN de disminuir por lo menos en un 50 por ciento el IEPS a las gasolinas”.





JASR