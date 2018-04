Meade ganará el primer debate, dice México Avanza

México

El candidato a la Presidencia de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, ganará el primer debate presidencial, aseguró el líder de la organización priista Movimiento México Avanza, Luis Figueroa, al destacar que con la suma del aspirante independiente, Armando Ríos Piter, el PRI tendrá el apoyo de la izquierda progresista, que no tiene el PRD ni Morena.

Destacó que desde la campaña electoral Meade impulsa "reformas de avanzada" como la eliminación del fuero constitucional --que aprobó la Cámara de Diputados--, y una nueva estrategia en materia de seguridad, entre otras.

TE RECOMENDAMOS: Meade reconoce que crimen rebasó al Estado

No obstante, dijo que la campaña de Meade "debe tener un nuevo impulso" a partir de la alianza con las organizaciones de la sociedad civil priista, que a su vez buscarán acercarse a la ciudadanía en lo que definió como la segunda fase de la contienda, que arrancará después del debate.

En conferencia de prensa, insistió en que con la suma del también ex perredista, Armando Ríos Piter, el PRI captará los votos de la izquierda progresista lo que demuestra que el partido tricolor "no es un partido de derecha ni ultra derecha, es un partido de centro progresista".

Tras desestimar las diversas encuestas, destacó que Meade "ha ido de menos a más" durante la contienda electoral con hechos al presentar su 7 de 7; promover un fiscal autónomo, que tendrá la capacidad para investigar al Presidente en turno; el proyecto de educación dual; el compromiso para que nadie nazca en pobreza extrema, y el programa Avanzar Contigo, "que es un traje a la medida de las necesidades y anhelos de cada mexicano".

Defendió la invitación de Meade a Ríos Piter en su proyecto de nación tras exponer que existen coincidencias entre las plataformas de la coalición Todos por México que integran el PRI, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza con el ex perredista como son el planteamiento de desarrollo económico con apertura comercial y sin regresiones experimentadas.

TE RECOMENDAMOS: Meade recorre el Palacio de Minería antes del debate



Aseveró que el PRI captará los votos del ex perredista que "representanta a una izquierda moderna, progresista", además de que "demuestra que el PRI no es un partido de derecha ni ultra derecha, es un partido de centro progresista que comulga con las tesis de liberalismo económico, de la social democracia que no es otra cosa que enarbolar la democracia y la justicia social, porque ambos tienen que ir de la mano".

Figueroa lidera una de las 28 organizaciones del Colegiado Nacional de Organizaciones Adherentes del PRI y cuenta con 16 mil miembros.

AJE