AMLO, bien en las encuestas, pero siempre pierde: Meade

El candidato a la Presidencia de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dijo que Andrés Manuel López Obrador suele estar bien posicionado en las encuestas, pero la historia muestra que pierde las elecciones.

"Le va bien en las encuestas, pero siempre pierde la elección", dijo Meade en entrevista con Samuel Cuervo para Milenio Televisión.

El ex secretario de Hacienda se mostró satisfecho con los resultados del primero de los tres debates organizados por el INE, y aseguró que no sólo ganó el debate sino dos departamentos que presuntamente pertenecen a López Obrador y que no fueron reportados en su 3de3.

"Los podemos poner a beneficio de los damnificados", dijo.

Meade dijo que el formato del debate, en el que por primera vez participaron tres moderadores que tenían la facultad de cuestionar al candidato, permitió presentar ideas y propuestas, aunque no fue tan flexible.

"Nos acercó a un formato cada vez más libre", aseguró.













