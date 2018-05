Meade se compromete a bajar 40% los homicidios

Ciudad de México

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se comprometió a que, en caso de ganar la elección, disminuirá 40 por ciento el índice de homicidios en México durante la primera mitad de su sexenio.

Durante el debate #MEADEenMILENIO, el aspirante presidencial dijo que la actual estrategia de seguridad no ha funcionado, lo que ha disparado los delitos de alto impacto en todo el país.

"Si logramos el mismo nivel de combate a la impunidad que tiene la OCDE, la violencia en México caería 40 por ciento": Meade



"El problema nos tiene claramente rebasados y no es un problema de burocracia, no es un problema de si yo saco de una dependencia y pongo en otra, es un problema de que los esfuerzos de prevención que estamos haciendo no son suficientes, es un problema de que los esfuerzos de disuasión no son suficientes y un problema más grave es que no pasa nada cuando se viola la ley", afirmó.

Meade Kuribreña explicó que si se logra igualar el número de sentencias y denuncias con el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la violencia en México disminuiría hasta 40 por ciento.

"El número, a mi juicio es dramático, si nosotros logramos que el mismo número de sentencias en función de denuncias de la OCDE, esto es, si logramos el mismo nivel de combate a la impunidad que tiene la OCDE, la violencia en México caería 40 por ciento", detalló.





En una conversación con los periodistas Carlos Marín, Azucena Uresti, Jesús Silva Herzog, Héctor Aguilar Camín, Carlos Puig y Juan Pablo Becerra-Acosta, el candidato presidencial explicó que es necesario hacer un cambio constitucional en la definición de delitos.

"Lo que tenemos que hacer es ver los delitos que tienen aparejados violencia y esos definirlos igual; es un cambio de arquitectura, es un cambio de visión, profundo y es un cambio que a mi juicio hace sentido, si hacemos ese cambio ¿qué podemos hacer? Podemos tener una agencia investigadora de esos delitos porque ya no estamos en la Torre de Babel, en donde cada delito se define diferente", dijo.

Meade explicó que el índice de violencia crece también porque la delincuencia ha diversificado su giro.

"El problema de violencia que tenemos en México es que cambió la escala de la delincuencia organizada, antes tenías un problema de controlar la carretera para el puro tráfico, empezaste a diversificarte, disputar control político, incluso de territorios, porque te metiste al tráfico de armas, de drogas, al tráfico de personas, al secuestro a la extorsión, al robo".

Ante esto, Azucena Uresti cuestionó al candidato presidencial para señalar las diferencias en la estrategia de seguridad con respecto a la de Andrés Manuel López Obrador.

Meade señaló como absurdo hablar de delitos del fuero federal y del fuero común, y puntualizó la necesidad de amalgamar y catalogar por igual los delitos violentos que más asolan a la población.





El priista afirmó que la propuesta de amnistía que ha mencionado Andrés Manuel López Obrador no funcionaría, pues generaría incertidumbre entre los ciudadanos sobre su seguridad.

"La gente que está preocupada por la seguridad, la reflexión es ¿voy a estar más seguro si sacan a los delincuentes de la cárcel y los ponen en la calle o voy a estar más seguro si tenemos una agencia de investigación, si procesamos a los delincuentes para que enfrenten consecuencias? Y en mi óptica, vamos a estar más seguros si tenemos una buena política de seguridad", dijo.

José Antonio Meade aseguró que el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador planteó una amnistía y un diálogo con el crimen a lo que sus asesores han dicho y existen ambigüedades en su propuesta.

"Lo que dicen los asesores de Andrés Manuel es diferente a lo que dice Andrés Manuel; Andrés Manuel lo que dice es amnistía y un diálogo, lo dijo con la delincuencia organizada, lo dijo sin ambages el 26 de noviembre en Guerrero, sin ambigüedad, y lo ha repetido varias veces, pero no lo acotó", afirmó.





