Meade invita a Ríos Piter a sumarse a su campaña

Ciudad de México

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, invitó al aspirante independiente Armando Ríos Piter a sumarse a su proyecto de nación, porque consideró que refleja los valores que el país necesita para salir adelante.

En un mensaje a medios en el Centro Libanés, al sur de Ciudad de México, indicó que esta propuesta tiene por objetivo una nación que avance hombro con hombro con los ciudadanos, por lo que aseguró que esta invitación también se extiende a todos aquellos que creen en la democracia, la libertad y la ley.

"Creo hoy que todos aquellos que creen en la libertad, todos aquellos que creen en la democracia, todos aquellos que creen en la capacidad de emprender, en la ley, en el orden, tiene que tomar partido. Quiero invitar a todos a tomar partido por México, quiero invitar a que se sumen a este movimiento, a este esfuerzo, y a hacer de México a un mejor país", dijo.





A Ríos Piter le fue negada la candidatura independiente a la Presidencia porque el Instituto Nacional Electoral detectó 906 mil 417 firmas falsas, fotocopias o documentos no válidos entre los apoyos que presentó. Pese a ello, el abanderado del PRI-Verde-Nueva Alianza invitó a su Red Espíritu Jaguar a sumarse para definir el rumbo de la nación.

"Hoy quisiera, de manera particular, reiterar la invitación a la Red Espíritu Jaguar, voces que se han unido hoy en una sola voz con Armando Ríos Píter, a quien conozco, a quien estimo, con quien he trabajado, a quien le tengo respeto, que me parece que refleja justamente los valores de consenso, de unidad, de emotividad que necesita México para salir adelante", afirmó.

"Los invito hoy para que ese equipo de hombres, de mujeres, de jóvenes que saben lo que quieren, se unan a este esfuerzo, este esfuerzo que tiene solamente un objetivo: lograr un México unido. En los momentos de grandes desafíos, hemos demostrado que nuestras mejores horas son cuando se avanza hombro con hombro con los ciudadanos", detalló.

Resaltó que el movimiento de Ríos Piter está integrado por mexicanos que han decidido jugársela en lugar de quejarse, y “que piensan en lugar de dejar que otros piensen por ellos” y que han trabajado por el bien de México.





