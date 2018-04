AMLO contraviene a la democracia: Meade

Monterrey

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que Andrés Manuel López Obrador “contraviene a la democracia”, por lo que, dijo, no merece gobernar.

En conferencia de prensa tras encabezar el evento Factor para el Desarrollo del México de Hoy en Monterrey, Nuevo León, opinó que la decisión del Consejo Coordinador Empresarial de cancelar la mesa de diálogo sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México con el abanderado de Morena-PT-PES obedece a que el tabasqueño “está peleado con todos”.

“Creo que lo que contraviene la democracia en el país es, de nuevo, un candidato que no habla, que no debate, que no contrasta, que no acepta críticas.

“Que está peleado con valores democráticos, que ya acreditó estar peleado con el empleo, que acreditó estar peleado con la educación, que acreditó estar peleado con la civilidad, que acreditó estar peleado con la verdad, que acreditó estar peleado con la transparencia, dijo.

Por ello, sostuvo que López Obrador “no merece gobernar. Con cargo a lo que nos ha venido demostrando, no va a ganar la elección el primero de julio, el que la va a ganar soy yo mero”.





El abanderado del PRI-Verde-Nueva Alianza celebró su turno de participación en el debate del próximo domingo en el Palacio de Minería, al asegurar que “los últimos serán los primeros”.

Indicó que no basta con tres días para prepararse para un debate, sino una vida dentro del servicio público, por lo que confío ser el triunfador del contraste de ideas.

“Para el debate no se prepara uno en tres días, se prepara uno con una vida de servicio, de experiencia, con la posibilidad de tener un conocimiento profundo de México y del mundo, con la posibilidad de conocer sus problemas y de entender cuáles son los elementos que tenemos que poner por delante para resolverlos”, dijo.

Meade ironizó con su preparación para el encuentro con que “ayer fui a la peluquería”. “Siempre he dicho, para poder ser primero, hoy hay que empezar último. Entonces, ahí vamos, es una buena señal, vamos por el primero”, confío