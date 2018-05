Meade admite que extrañó a Margarita en debate

Tijuana

Luego de hacer un balance sobre el segundo debate presidencial del pasado en la Universidad Autónoma de Baja California, José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de México, reconoció que extrañó la presencia de Margarita Zavala, candidata independiente que renunció a la contienda electoral.

"Sí señalar que en un debate se tiene una omisión relevante, que aún cuando no se planteó ayer, es un tema que debe que llevarnos a una profunda reflexión, es un debate en donde habían cuatro candidatos, ninguno era mujer, yo creo que se extrañó la presencia de Margarita", enfatizó.

TE RECOMENDAMOS: Les puse un "estate quieto" a Anaya y Meade: AMLO

Aseguró: "creo que vale pena ir hacia adelante, meterse en un elemento de reflexión, que no debiéramos de volver a tener contiendas presidenciales en donde no hubiera un mucho mayor espacio de balance.

Meade Kuribreña aseveró que "México no es un país igualitario, eso quedó yo creo de relieve y es una agenda de reflexión y de ir hacia adelante".

El aspirante presidencial de la coalición Todos por México insistió que el segundo debate presidencial fue histórico en virtud de que por primera vez se les da voz a los ciudadanos, fue un formato que permitió más agilidad en los intercambios.

"Yo creo que todavía tenemos mucho que avanzar en términos de construir un formato que permita un mejor contraste y a lo mejor incluso una mayor participación ciudadana, pero que a la vez nos permitió contrastar visiones en tres temas muy importantes, de gran relevancia en el contexto electoral y en la coyuntura por la que la que México está atravesando", subrayó.

"Nos permitió contrastar visiones y escuchar las inquietudes de los ciudadanos en materia de comercio e inversión, nos permitió escucharlos también en sus preocupaciones de seguridad y crimen transnacional. Nos permitió además que elaboráramos nuestra misión en los retos que enfrentan los migrantes".

"Yo creo que eso nos permite ponernos de nuevo en relieve quienes somos, que experiencia portamos y que visión tenemos de los retos que tiene el país, en temas muy relevantes" destacó.

El también ex secretario de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisó que en su caso particular los temas a bordados en el segundo debate presidencial, le permitieron acreditar experiencia, profundidad en el conocimiento de los temas, además en la capacidad de plantear las ideas de forma sintética y en exponerlas.

"Creo que es un debate del que me siento contento, del que me siento satisfecho, que me permitió un buen desempeño y que me permite además un contraste favorable, con relación a mis demás contendientes", concluyó.





EB