Corral “engaña” para esconder su desastre: Meade

Juriquilla

El precandidato a la Presidencial por PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, acusó al mandatario de Chihuahua, Javier Corral, de usar las peores expresiones de la política, como el “engaño y la mentira”, para esconder el desastre de violencia e inseguridad que predomina en su administración.

De gira por Querétaro como parte de sus encuentros con militantes, sectores y organizaciones priistas, aseguró que por primera vez en muchos años vemos “a un gobernador que tortura, engaña... en Chihuahua se le multiplicó por cuatro la inseguridad y cada vez que tiene problemas inventa y confronta”.

El ex secretario de Hacienda aclaró que desde 1979 rige la Ley de Coordinación Fiscal, que es la norma que dicta la forma en que se debe coordinar el sistema fiscal de la Federación con entidades, municipios y demarcaciones.

Detalló que el fin es establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir las participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

“Este pacto federal, que descansa en el rigor y en la verdad, es un comité, un comité integrado por todos los funcionarios fiscales, quienes revisan que escrupulosamente se entreguen participaciones y aportaciones.

“Es, además, un esfuerzo enorme el que se ha hecho, que permitió que solamente este año (2017) a Chihuahua se le dieran mil millones de pesos por arriba de lo que había presupuestado.

“Desde Querétaro decimos fuera a quien tortura, fuera a quien engaña, fuera a quien trae de vuelta a su estado inseguridad y violencia. A esas expresiones de tortura y de mentira les vamos a ganar”, puntualizó.

En la tierra de su adversario Ricardo Anaya y justo el día en que Javier Lozano renunció al PAN, Meade acusó al precandidato de Por México al Frente de formar una carrera política a base de traiciones y divisiones y de apostar por “desmoronar a México”.

“Cuando vemos a un político de Querétaro que sale para decir que la forma de ganar es regalar dinero que no es de él, regalar dinero de las finanzas públicas, regalar dinero para todos, regalar dinero a quien lo necesita y a quien no lo necesita.

“No reconocemos en esa traición de ideales a alguien por quien queramos votar, a quien traiciona los ideales. Desde Querétaro cómo le decimos... ¡Fuera!”, exclamó ante sus simpatizantes.

En su turno, el dirigente priista local, Juan José Ruiz, acusó que Anaya no está comprometido con las causas de la entidad. “Dice que es queretano, pero está ausente en su tierra. Él ha fincado su carrera política en la traición, el engaño y la mentira. Solamente apuesta a sus ambiciones personales de poder”, dijo.

Asimismo, calificó a Andrés Manuel López Obrador de ser “la mentira hecha persona” y “un peligro para México”. Por ello se comprometió a que los priistas del estado trabajarán para llevar a Meade a la Presidencia y ganar las 18 alcaldías y los cargos en el Congreso de la Unión y el local.

Como parte de sus actividades, Meade se reunió con empresarios de la región, quienes le expresaron sus reflexiones respecto a los retos que enfrenta el sector productivo en el Bajío.

Por la mañana, en el tradicional café La Mariposa, en la capital del estado, conversó con jóvenes e integrantes de la comunidad artística, entre ellos el maestro Juan Muñoz Balderas, quien le dedicó algunas de litografías.

CLAVES

CRÍTICAS A AMLO

Meade defendió al gobierno federal tras las acusaciones del gobernador de Chihuahua, de que retienen recursos a la entidad por represalia política.

Sobre el precandidato de Morena opinó que no es un ejemplo que inspire a la juventud, mucho menos el proyecto educativo que impulsa.

“Los jóvenes le dicen a ese político que no los inspira, que no es ejemplo, ni de estudio ni de trabajo, que no es el ejemplo que quieren seguir”, dijo.