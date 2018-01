Andrés Manuelovich es capaz de todo: Javier Lozano

Ciudad de México

Javier Lozano, uno de los voceros del precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, pidió no desestimar la supuesta la injerencia de Rusia en el proceso electoral mexicano para beneficiar a Andrés Manuel López Obrador.

TE RECOMENDAMOS: Voceros de Meade urgen discutir leyes anticorrupción

"López Obrador dice que no está enterado y no le creo. No hay que echar en saco roto, Andrés Manuelovich es capaz de todo", dijo el ex panista en conferencia de prensa.

Acompañado de las otras dos voceras de la precampaña del tricolor, la diputada Mariana Benítez y la senadora Ana Lilia Herrera, Lozano respaldó el llamado de Meade Kuribreña al Congreso para aprobar el nombramiento de los fiscales Anticorrupción y General de la República en el próximo periodo de sesiones.

Los legisladores se comprometieron a generar los consensos en sus respectivas Cámaras, para lograr con el resto de las fuerzas políticas, acuerdos que permitan designar al fiscal anticorrupción y el nombramiento de los jueces especializados en materia de corrupción.

TE RECOMENDAMOS: Javier Lozano se une a equipo de precampaña de Meade

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ana Lilia Herrera, dijo que convocó a reunión de la Junta de Coordinación Política para el próximo martes en espera de avanzar en la designación del fiscal especializado para hechos de corrupción.

Javier Lozano se burla de Ricardo Anaya por usar chaleco amarillo

En su primera conferencia ante medios de comunicación, Javier Lozano criticó al precandidato del PAN a la Presidencia, Ricardo Anaya por utilizar un chaleco amarillo al ser avalado por el PRD como su precandidato.

"No sé qué es más penoso, si el chaleco amarillo o la cara de vergüenza que se le ve a (Santiago) Creel", dijo.