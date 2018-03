Confía Jaime Rodríguez en replicar la victoria de 2015

México

Convencido de que puede ganar la elección presidencial del próximo 1 de julio, Jaime Rodríguez Calderón aseguró que tiene toda una estrategia que le permitirá replicar el éxito que lo llevó a la gubernatura de Nuevo León en 2015.

En entrevista para El asalto a la razón, con Carlos Marín para MILENIO Televisión, el aspirante independiente recordó que en la elección para gobernador empezó con 2 por ciento y terminó con 52 por ciento de las preferencias electorales.

Por lo que al estar situado en la actualidad con 3 puntos porcentuales, consideró que es un gran avance que lo acerca a la posibilidad de conquistar la Presidencia de la República: “Tengo toda una estrategia que no la tiene ninguno de los otros”.

Cuestionado sobre si sus contrincantes son muy tontos para no tener una estrategia para el triunfo, Rodríguez señaló que la diferencia central es que su campaña estará dirigida para los 50 millones de mexicanos que hoy no quieren votar.

“Si hoy fueran las elecciones solamente votarían 30 millones de mexicanos de 80 millones que hay, yo encuentro ahí una gran oportunidad en aquellos que no quieren votar, y con ellos me voy a comunicar, cosa que no están haciendo los otros, porque solo se comunican con los de ellos”, dijo.

Ante este panorama hizo una radiografía de los tres candidatos para la Presidencia que postulan los principales partidos, donde afirma tener una mejor estrategia que le abre la posibilidad del triunfo.

En el caso de Morena y Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez Calderón consideró que aplica una estrategia de dar dulce cuando la sociedad está enferma; mientras que él buscará dar dulce, pero con inyección y con la solución.

Meade, agregó, enfrenta un grave problema que es la inactividad de la estructura de su partido que está molesta con él y con el sistema, lo que considera una oportunidad. Mientras que Ricardo Anaya trae una mezcla perversa que no es posible al haber juntado a aquellos que toda la vida se confrontaron.

Asimismo, consideró que entre todas las opciones que ofrecen los partidos existe un común denominador: alguien los impuso.

“Andrés Manuel se vio en un espejo y dijo quiero ser Presidente y se firmó solo y ahora es candidato. A Pepe Meade le habló el presidente Peña y le dijo que él sería el candidato; Anaya obviamente fue hábil al convencer a Dante, pero no sabe que él es más hábil y se lo fregó, porque se está quedando con las posiciones más importantes y Barrales dijo que mientras ella se quedara con CdMx era suficiente”, explicó.

Por lo que el menos peor puede ser aquel que tenga los mayores recursos en esta contienda, para lo que se unieron los partidos en coaliciones, ya que de esa forma es como pueden obtener más recursos y espacios en radio y televisión.

Reconoció la labor de Armando Ríos Piter y Margarita Zavala al haber logrado el respaldo ciudadano, incluso la tenacidad de la ex panista para abandonar su espacio de confort y buscar la candidatura independiente.

“Qué bueno sería que la final (de la contienda) fuera entre Margarita y yo, no la descartes. Todo puede pasar en este país”, dijo.