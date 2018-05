‘El Bronco’ quiere eliminar la Sedesol; “no frena la pobreza”

Ciudad de México

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón dijo que de ganar la Presidencia, eliminará la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pues, aseguró, en lugar de combatir la pobreza, la fomenta.

En entrevista con MILENIO, El Bronco dijo que se debe cambiar la estructura completa del gobierno, ya que “no creo en el sistema centralista”.

“Hay que quitar algunas secretarías; voy a quitar la Secretaría de Desarrollo Social, no se necesita para mandar el dinero al viejito, no necesitas tener delegaciones en todo el país para repartir dádivas, nos sale más caro la burocracia que lo que repartimos”, afirmó el candidato, quien sigue de gira en la Ciudad de México.

Agregó que no se necesita a esa dependencia para acabar con la pobreza, pues ésta “se combate sembrado riqueza, generando empresas y oportunidades de trabajo”.

“No es la Sedesol la que combate la pobreza; ha crecido la pobreza, la Sedesol ha crecido la pobreza, la dádiva hace que la gente no trabaje, lo que yo quiero es generar trabajo y empleo”, afirmó.

El candidato independiente también propuso unificar las secretarías de Economía y del Trabajo; además dijo que quitará el gabinete ampliado y únicamente conservará algunas dependencias como “la parte de Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, pero el resto creo que ya no son necesarias, hay muchas áreas del gobierno que no son necesarias”.

Mi peor pesadilla es que gane Andrés Manuel

El Bronco dijo tener miedo de que su rival de Morena, Andrés Manuel López Obrador, gane la elección el primero de julio, pues, aseguró que no quiere que a México le vaya mal.

—¿Cual es su peor pesadilla?, se le preguntó.

—¡Uy! Me imaginé que ganaba Andrés Manuel, cabrón, eso me da mucho miedo. Me quita el sueño, no quiero que este país sea gobernado por él, no quiero que nos vaya mal, respondió.

Calificó a López Obrador como “un hombre persistente” que quiere cosas diferentes a las del independiente.

“Él quiere regalar tu dinero y yo quiero que tu dinero se haga suficiente; él quiere regalar con las dádivas y yo terminar con ellas; él quiere hacer que la gente que trabaja pague más para dárselo a los que no trabajan, y yo quiero las cosas diferentes”.

Si declino, mis hijos “me cuelgan”

Al preguntarle si declinará a favor de un candidato, el aspirante presidencial aseguró que seguirá en la contienda hasta al final, pues si lo hace, sus hijos lo “cuelgan”.

—¿Piensa en declinar a favor de otro candidato?

—No, en absoluto. Me cuelgan mis hijos, ellos quieren que sea orgullo para ellos y para muchos otros y también la gente que me ayudó a estar en todo esto. Vamos al final.

Del PRI me llevo varios amigos

Aunque fue diputado federal y alcalde del municipio de García, Nuevo León, por el PRI, Jaime Rodríguez aseguró que ya logró desprenderse de la “institucionalidad arrogante” que caracteriza al partido y que ahora sólo mantiene algunas amistades.

“Esa institucionalidad arrogante creo que me la quité, y del PRI, creo, que me llevé amigos, muchos de ellos son muy capaces, sobre todo los priistas que andan en la calle, que convencen a la gente y que trabajan en el servicio a la comunidad y el resto creo que ya se pervirtió”, afirmó.

