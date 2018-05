'El Bronco' pasea en trajinera en Xochimilco

Ciudad de México

Con mariachi y al canto de México lindo y querido y Cielito lindo, el aspirante independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, recorrió el embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco, en compañía de más de una veintena de jóvenes voluntarios.

Durante el trayecto de poco más de media hora, El Bronco contestó varias llamadas de sus seguidores; sin embargo, al hablar con una mujer, que dijo trabajar en Los Ángeles, California, la voz del candidato se quebró, pues ella dijo que no quería trabajar en Estados Unidos, pero no había oportunidades laborales para regresar a México.

“Es impresionante, por eso no debemos de fallar, si ustedes jóvenes tienen la oportunidad. Esta señora llora porque está lejos escuchando la canción del Cielito Lindo, desde California; dice que no quiere trabajar allá, quiere regresarse pero no lo hace porque aquí está mal. Hemos expulsado a más de 30 millones de mexicanos porque los gobiernos no hemos sido lo suficientemente creativos para poder darles empleo.





[Foto: Jesús Quintanar]

“Imagínate a esa señora desde California cuánto le cuesta la llamada y que por fortuna le haya podido responder cuando estaba la canción de México lindo y querido, debería de estarles hablando de educación, pero les estoy hablando del corazón, hoy la tecnología nos permite ser mejores, pero no seremos mejores si no tenemos el corazón limpio”, planteó.

Aseguró que la Broncomanía ha crecido desde el primer debate presidencial, pero aún quedan 60 días para “darle la vuelta a la historia”, por lo que invitó a los jóvenes a actuar en pro de México y a qué “no les gane la apatía como a muchos mexicanos”.

Rodríguez Calderón sugirió a los voluntarios de su campaña alejarse de las drogas como la mariguana, porque las organizaciones criminales se aprovechan de las adicciones.

“Ellos secuestran y mandan a los jóvenes a secuestrar, porque el joven se mete en el tema de la adicción, luego roba para eso, yo sé que a veces es la tentación el probar y eso finalmente en el país lo tenemos que modificar platicando con los chavos, yo creo que la legalización no es la solución, ya que culturicemos a la gente, ella misma será la que decidirá”, aseveró.