'El Bronco' lamenta que Margarita "se baje del caballo"

Ciudad de México

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, lamentó que Margarita Zavala se bajara del caballo en la carrera por la contienda presidencial; sin embargo, dijo que eso pasó porque no era verdaderamente independiente.

Dijo que la ex primera dama seguramente se irá a respaldar la campaña del candidato del PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, o del abanderado del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, lo cual, dijo, prueba que no fue independiente.

“Me da mucha pena que Margarita Zavala se haya bajado del caballo, no es anda agradable; les dije desde el principio que no era independiente van a ver que mañana o pasado mañana va a decir: me voy con Meade o con Anaya. Estas cosas ya no sirven en este país”, dijo en un video publicado en redes sociales.

Llamó a los simpatizantes de Zavala a apoyarlo, pues dijo que juntos “vamos a vencer al sistema, vamos a vencerlos, nosotros traemos todo el corazón para librar a México de la partidocracia”.

“A todos los seguidores de Margarita les digo ayúdenme, si son independientes si les gusta este tema de ser independientes bienvenidos para acá”, dijo.

Prometió que él no se bajará de la contienda presidencial. “Yo no me voy a bajar del caballo”, dijo.

Ser independiente es difícil pero es lo correcto. Que les quede claro, yo no me bajaré del caballo y a paso seguro vamos a ganar. RT pic.twitter.com/b5HDmJnn7F — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 16 de mayo de 2018