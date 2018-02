La competencia será con López Obrador: 'El Bronco'

Ciudad de México

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aseguró que la competencia para llegar a la Presidencia será entre Andrés Manuel López Obrador y él, mientras que a José Antonio Meade y Ricardo Anaya se "quedarán atrás".

En entrevista con Azucena Uresti en MILENIO Televisión el aspirante independiente a la Presidencia dijo que espera reunir más de 15 millones de votos.

TE RECOMENDAMOS: AMLO es 'El Padrino' de la mafia del poder: 'El Bronco'

"Seguramente la competencia estará entre Andrés Manuel y un servidor. Los dos, creo, llegaremos hasta el final, a Meade lo vamos a dejar atrás, Anaya se va a caer poco a poco, no va a aguantar. Es una competencia de largo tranco y se requiere experiencia y capacidad para poderlo hacer".

"Yo espero superar los 15 millones de votos, ese es el propósito, en una elección de cuatro es suficiente", aseguró El Bronco.

El gobernador de Nuevo León con licencia confió en que el INE valide el millón de firmas que logró reunir en 24 de las 17 entidades requeridas, a pesar de que un medio de comunicación reveló presuntas irregularidades en la recaudación de apoyos a favor de El Bronco.

Acusó a El Norte de publicar notas solamente en su contra, pero no de otros aspirantes a una candidatura independiente.

"Al final del día logramos conseguir el requisito que el INE nos puso. El INE es el que tiene la palabra, nosotros lo que hacemos es hacer las cosas bien, trabajar y buscar el proceso".

TE RECOMENDAMOS: INE asegura que firmas aún no son válidas

"Me parece sospechoso, inclusive hasta molesto, finalmente todo lo que ha dicho El Norte lo hemos ido probando cada cosa que lo hicimos bien, hoy con esta polémica que viene a sacar hoy. La tecnología se presta a muchas cosas. El INE es el que tiene la palabra", sostuvo.

"Hay leyes, yo no creo que el INE vaya a cometer algo que no esté en la ley, nosotros hicimos las cosas bien, hay millones de mexicanos que participamos en esto".

El Bronco dijo que su campaña será histórica y hablará de cosas que los otros candidatos presidenciales no harán.

"Vamos a estar en la boleta y vamos a competir para ganar. Le voy a hablar a los mexicanos de lo que no les hablan los otros tres, de las cosas que creo que debemos de tener.

"He vivido en carne propia lo que los otros tres no han vivido nunca. Sé lo que es la violencia y la maldad porque he sido víctima muchas veces, sé lo que es la pobreza porque la viví mucho tiempo la sufrí y salí adelante superándola, no me gusta regalar el dinero y menos cuando no es mío, eso le hace daño al país.

"Voy a hablar de los temas polémicos que tenemos en México y solamente lo haré cuando me dé la oportunidad el INE, pero no lo puedo hacer porque seré sancionado", declaró.

"Vamos por el primero lugar, no soy palero de nadie. Mi madre me enseñó a no rajarme. Vamos a llegar, vamos a ser la única campaña inédita en este país ahorita no lo digo abiertamente porque pongo en evidencia a mis adversarios y les quiero dar una sorpresa", finalizó.





EB